Jak oceniają eksperci, skutki zmian klimatycznych są na tyle poważne, że niebawem niektóre obszary przybrzeżne we Francji mogą nie nadawać się do zamieszkania. „Każdego tygodnia znika równowartość boiska do piłki nożnej” – ostrzega Christophe Béchu, francuski minister ds. transformacji ekologicznej.