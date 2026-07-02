Grupa Banku Światowego – instytucja międzynarodowa powiązana z systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), której głównym celem jest walka z ubóstwem, wspieranie rozwoju gospodarczego oraz podnoszenie jakości życia w krajach rozwijających się – poinformowała o przedłużeniu Climate Change Action Plan (CCAP). To dokument przedstawiający, w jaki sposób instytucja ma wspierać państwa w realizacji ich celów klimatycznych i rozwojowych. Jednocześnie zapowiedziano także zmianę podejścia – instytucja chce odejść od sztywnych procentowych celów dotyczących finansowania działań klimatycznych i bardziej koncentrować się na tym, jakie efekty przynoszą realizowane projekty.

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Bank Światowy zmiany zasady finansowania projektów klimatycznych

W oświadczeniu zapowiedziano aktualizację podejścia do Climate Change Action Plan, czyli planu działań w obszarze zmian klimatu. Jak podkreślono w komunikacie, prace instytucji w tym zakresie „są i pozostaną zdecydowanie ukierunkowane na potrzeby klientów, wspierając ich w realizacji własnych ambicji określonych w krajowych planach oraz krajowo ustalonych wkładach”.

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Instytucja zaznaczyła, że dotychczasowe ramy działania spełniły swoją rolę. Według przedstawionych w oświadczeniu informacji pozwoliły one włączyć „inteligentny rozwój” do wszystkich obszarów działań, odpowiadając na potrzeby i priorytety klientów. Z tego powodu Grupa Banku Światowego zdecydowała, że Climate Change Action Plan zostanie przedłużony. W komunikacie poinformowano też, że na wniosek Rady Grupy Banku Światowego ocenę Climate Change Action Plan ma przeprowadzić Niezależna Grupa Ewaluacyjna. Sprawdzi ona dotychczasowe funkcjonowanie planu oraz jego efekty.

Jak przekazano, Bank Światowy chce teraz bardziej skupiać się na konkretnych efektach finansowanych projektów, a nie jedynie na tym, ile pieniędzy formalnie zalicza się do działań klimatycznych. Wskazano, że ma to pomóc lepiej oceniać realny wpływ tych działań na rozwój państw.

Bank Światowy zmienia politykę

Jedną z najważniejszych zmian w podejściu Banku Światowego jest odejście od sztywnych celów procentowych, które dotąd określały, jaka część finansowania Grupy Banku Światowego powinna wspierać działania związane z klimatem. Bank ma nie opierać już swojego podejścia na wyznaczonych wcześniej celach wynoszących 45 proc. i 35 proc.

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Cel 35 proc. był zapisany w Climate Change Action Plan. Zakładał, że średnio 35 proc. finansowania Grupy Banku Światowego w latach objętych planem będzie miało komponent klimatyczny, czyli będzie wspierało ograniczanie emisji lub adaptację do skutków zmian klimatu. Cel 45 proc. był późniejszym, podwyższonym poziomem odniesienia – zakładał, że 45 proc. finansowania Banku Światowego będzie przeznaczane na projekty przynoszące korzyści klimatyczne.

Grupa Banku Światowego podkreśliła, że wykonała dużą pracę, odpowiadając na zapotrzebowanie i potrzeby klientów. Dalsze postępy mają zależeć od ambicji poszczególnych państw i być wspierane przez wiedzę, analizy oraz doradztwo Banku Światowego, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami krajów.

Bank Światowy: Emisje i odporność na ryzyka klimatyczne

Mimo odejścia od sztywnych celów procentowych Grupa Banku Światowego nadal będzie sprawdzać i publikować dane dotyczące efektów swoich działań klimatycznych. Instytucja zapowiedziała, że zamierza monitorować dwa główne wskaźniki: wpływ projektów na emisje gazów cieplarnianych oraz liczbę osób, które dzięki tym działaniom będą lepiej chronione przed skutkami zmian klimatu.

Zapowiedziano też, że instytucja będzie dalej pracować nad lepszym sposobem mierzenia efektów swoich projektów. Planuje też kontynuować współpracę z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi wspierającymi rozwój państw.

Grupa Banku Światowego zapewniła, że wciąż będzie informować o postępach, w tym o klimatycznych korzyściach swoich projektów oraz zadeklarowała dalszy wkład we wspólne działania prowadzone z innymi instytucjami. Jak wskazano w komunikacie, raportowanie będzie obejmować – tak jak obecnie – wszystkie projekty. Dane będą przekazywane kwartalnie i rocznie.

Instytucja zapowiedziała ponadto, że będzie analizować i omawiać sposoby lepszego uporządkowania swojego zaangażowania w trzech obszarach: adaptacji, przyrody oraz zanieczyszczeń.