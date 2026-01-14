Amerykanie coraz mocniej odczuwają koszt zmiany klimatycznych

– Jeśli chcesz podejmować decyzje o kierowaniu środków na adaptację do zmian klimatycznych, musisz najpierw wiedzieć, co rzeczywiście się w danym miejscu dzieje – podkreśla Lemoine. Innymi słowy, jakie środki i w którym miejscu należy przeznaczyć na walkę ze zmianami klimatycznymi, żeby przyniosło to najlepsze efekty. Efektywność takiej polityki opiera się w dużej mierze na prognozowaniu przebiegu procesów klimatycznych oraz wynikających z nich szkód z perspektywą nawet 50-100 lat do przodu.

Można by zapytać, czy ten analityczny wysiłek ma sens w sytuacji, gdy administracja USA zaprzecza lub bagatelizuje zmiany klimatyczne, a Biały Dom ogłasza, że są „wielkim oszustwem”. Okazuje się, że znaczna większość Amerykanów może być innego zdania. Według wyników sondażu przeprowadzonego przez Yale University 65 proc. Amerykanów podpisuje się pod stwierdzeniem, że globalne ocieplenie odbija się na kosztach życia.

W przeciwieństwie do badań Lemoine'a na to przeświadczenie składają się przede wszystkim właśnie zniszczenia wywołane pogodowymi ekstremami, a także podchwytywane w mediach i szeroko komentowane skoki cen na poszczególnych rynkach – drożenie produktów takich jak czekolada czy kakao, ale i coraz wyższe rachunki za energię (które rosną również z uwagi na wymierzoną w OZE ofensywę Białego Domu) oraz – poważnie w USA traktowane – podwyżki ubezpieczeń.

– To szokujące, że nawet niektórzy ludzie w środowisku klimatologów powtarzają, iż nie powinniśmy tak dyskutować o zmianach klimatycznych, gdy w tle rozwija się kryzys związany z kosztami życia – komentuje na łamach dziennika „The Guardian” szef programu komunikacji klimatycznej na Yale University, ośrodka, który sondaż przeprowadził i opracował. – Traktowanie tych dwóch kwestii jako wzajemnie sprzecznych to fundamentalny błąd. Dyskurs naukowych elit wyjątkowo nietrafnie ocenia, czy rozumie poziom obaw opinii publicznej. Nasze badanie dobrze tego dowodzi – mówi.

– Jeśli twoje dziecko ma astmę, powinieneś interesować się zmianami klimatu. Jeśli chcesz zarabiać, powinieneś interesować się zmianami klimatu. Jeśli lubisz czekoladę, powinieneś interesować się zmianami klimatu – wylicza badacz. – Jeśli utkniemy w dyskusjach wyłącznie z naukowego albo politycznego punktu widzenia, nie będzie wiele do powiedzenia, a przecież to najważniejsza sprawa na planecie – przekonuje.