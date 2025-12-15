Reklama

Rekordowe temperatury w Polsce. Tak ciepłych w grudniu nie było od wielu dekad

Choć pod koniec listopada mogło wydawać się, że grudzień będzie chłodny – a nawet śnieżny – rzeczywistość wygląda inaczej. W minionym tygodniu odnotowano rekordowe temperatury.

Publikacja: 15.12.2025 12:07

Tegoroczny grudzień w wielu miejscach w Polsce stoi na razie pod znakiem deszczu, a nie śniegu.

Foto: Szymon Pulcyn PAP

Foto: Szymon Pulcyn PAP

Ada Michalak

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że 11 grudnia w Polsce padł – już piętnasty w tym roku – rekord średniej dobowej temperatury. Wyniosła ona 8,2 st. C i była trzecią rekordową wartością w samym grudniu, po 9 i 10 grudnia, kiedy zanotowano kolejno 9 st. C i 8,9 st. C. Eksperci podkreślają, że tak ciepłych dni, jak 9, 10 i 11 grudnia, nie notowano od 1951 r., czyli od ponad 70 lat. 

Pogoda w Polsce: Rekordowo ciepły grudzień i cały rok

11 grudnia zanotowano w Polsce – na południowym zachodzie kraju, w województwie dolnośląskim – temperaturę maksymalną wynoszącą 14,5 st. C oraz minimalną w województwie śląskim – minus 6,6 st. C Eksperci zauważają, że w latach 1991-2020 średnia maksymalna temperatura powietrza w grudniu wyniosła 4,1 st. C w Kołobrzegu, zaś średnia minimalna temperatura – minus 8,8 st. C w rejonach górskich. Zmian, które zaszły na przestrzeni lat, trudno więc nie zauważyć. 

Grudzień dotychczas jest – w skali całego kraju – o 4,1 st. C cieplejszy względem normy. Eksperci wyjaśniają, że to anomalia bliska rekordowej – dotychczas najcieplejszy był bowiem grudzień 2015 r. (+4,3 st. C). Obecnie najwyższe temperatury występują na wschodzie, gdzie odchylenie osiąga rzadko spotykaną w naszym kraju wartość ok. 6 st. C.

Dane wskazują, że wyjątkowo ciepły jest nie tylko grudzień, ale i cały rok – od 1 stycznia 2025 r. średnia temperatura w Polsce jest o co najmniej 0,8 st. C wyższa od normy. Ostatnim rokiem wyraźnie chłodniejszym od obecnej normy miał być – według ekspertów – 2013. Trwający grudzień nie przyniósł ani jednego dnia z temperaturą poniżej normy.

Zmiany klimatu w Polsce. Nowe dane na temat 2025 roku

Eksperci wyjaśniają, że po raz kolejny w grudniu do Polski napłynęła południowa masa powietrza, która powoduje wzrost temperatury.

Prognoza IMGW wskazuje, że do końca grudnia najwyższa temperatura maksymalna może wynieść 6 st. C na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie Polski (w okresie 15-21 grudnia). Z prognozy średniej minimalnej temperatury wynika zaś, że może wynieść ona do minus 6 st. C w rejonach górskich w okresie od 29 grudnia do 4 stycznia.

Łącznie w tym roku wystąpiło już 208 dni z dodatnią anomalią temperatury i 141 dni z ujemną – wskazują dane. Aż 15 dób było rekordowo ciepłych. Poza trzema przypadkami w grudniu, mieliśmy także dwa w styczniu, dwa w marcu, cztery w kwietniu, po jednym w lipcu i sierpniu oraz dwa we wrześniu. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Klimat Zmiany klimatu zima
