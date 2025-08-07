Reklama

Ubezpieczyciele liczą szkody z powodu zmian klimatu. To ma być rekordowy rok

Eksperci firmy Swiss Re Group, jednego z potentatów rynku reasekuracji, ostrzegają, że z powodu klęsk żywiołowych i anomalii pogodowych – które wynikają ze zmian klimatu – branża ubezpieczeniowa musi mierzyć się z rosnącymi kosztami. Szkody z tego tytułu w pierwszej połowie 2025 roku sięgnęły 80 miliardów dolarów.

Publikacja: 07.08.2025 11:10

Powódź błyskawiczna w Teksasie (USA) z lipca tego roku pochłonęła ponad 100 ofiar, kilkadziesiąt osób uznaje się za zaginione.

Foto: JIM VONDRUSKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ada Michalak

Zmiany klimatu w coraz większym stopniu wpływają na środowisko naturalne, a co za tym idzie – częstsze występowanie anomalii pogodowych. Jak wynika z nowego raportu Swiss Re Institute – jednostki badawczej należącej do jednej z największych firm reasekuracyjnych na świecie – w pierwszej połowie 2025 roku szkody spowodowane przez katastrofy naturalne osiągnęły 80 miliardów dolarów. Prognozy na najbliższe miesiące także nie napawają optymizmem. 

Branża ubezpieczeniowa i zmiany klimatu 

Według szacunków, które zawarto w raporcie jednostki badawczej należącej do Swiss Re Group, z powodu katastrof naturalnych związanych ze zmianami klimatu – przede wszystkim styczniowych pożarów lasów w Kalifornii oraz gwałtownych burz, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych – szkody w pierwszej połowie 2025 roku osiągnęły poziom 80 miliardów dolarów. 

Jak zaznaczają eksperci Swiss Re Institute, ten poziom strat niemal dwukrotnie przewyższa średnią z ostatnich dziesięciu lat. Eksperci podkreślają, że dane te pokazują, w jakim stopniu branża ubezpieczeniowa doświadcza rosnących kosztów związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W konsekwencji firmy ubezpieczeniowe zaostrzają kryteria oceny ryzyka, podnoszą składki oraz ponownie analizują stosowane dotychczas modele ryzyka.

Badacze ostrzegają w raporcie, że wartość szkód za cały 2025 rok może przekroczyć nawet prognozowane wcześniej 150 miliardów dolarów. „Występowanie katastrof naturalnych zwykle nasila się w drugiej połowie roku ze względu na sezon huraganów” – zauważono. 

W raporcie wskazano też, iż prognozy na najbliższe miesiące wskazują na „umiarkowaną lub ponadprzeciętną aktywność huraganową, z 3-5 dużymi huraganami – powyżej długoterminowej średniej, która wynosi trzy”. Eksperci zauważają przy tym, że w poprzednim roku USA doświadczyły trzech potężnych huraganów: Helene, Milton oraz Beryl , które łącznie spowodowały szkody liczone w dziesiątkach miliardów dolarów.

USA: Rosnące ryzyko klimatyczne wywołuje poważne napięcia na rynku ubezpieczeń 

W obliczu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, firmy ubezpieczeniowe zaczynają wycofywać się z obszarów o wysokim poziomie ryzyka na terenie Stanów Zjednoczonych – czytamy w raporcie. Efekt? Coraz większe luki w ochronie ubezpieczeniowej, które prowadzą do pogłębiającego się obciążenia finansowego dla najbardziej narażonych społeczności.

Jak wskazano w raporcie, jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń pierwszej połowy roku był Palisades Fire, który wybuchł 7 stycznia w Los Angeles. Był to jeden z najbardziej destrukcyjnych pożarów nie tylko w historii hrabstwa, ale też całego stanu – strawił on obszar o powierzchni 9596 hektarów, zniszczył ponad 5,3 tys. budynków, zmusił tysiące osób do ewakuacji i doprowadził do śmierci co najmniej pięciu mieszkańców. Według szacunków Swiss Re Institute, straty ubezpieczeniowe spowodowane tragicznym pożarem sięgnęły 40 miliardów dolarów, co czyni go najbardziej kosztownym pożarem lasów w historii.

Badacze zauważają także, że generalnie straty związane z pożarami wzrosły gwałtownie w ostatniej dekadzie. Eksperci wskazują, że wpływ na to bezpośrednio miały zmiany klimatyczne – rosnące temperatury, długotrwałe susze oraz zmieniające się wzorce opadów, które – w połączeniu z rozrostem zabudowy – znacząco zwiększyły skalę ryzyka.

Eksperci ostrzegają, że trudna sytuacja związana ze zmianami klimatu wywołuje poważne napięcia na rynku ubezpieczeń w Kalifornii – firmy coraz częściej ograniczają możliwość zawierania nowych polis lub całkowicie wycofują się z niektórych regionów stanu. W ocenie Swiss Re Institute, firmy ubezpieczeniowe muszą zmierzyć się z całą gamą zagrożeń związanych ze zmianami klimatu – nie tylko pożarami, ale również powodziami, suszami czy nierzadkimi osuwiskami ziemi. A te – w związku z kryzysem klimatycznym – są coraz częstsze. 

Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Klimat Katastrofy Zmiany klimatu

