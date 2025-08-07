Badacze ostrzegają w raporcie, że wartość szkód za cały 2025 rok może przekroczyć nawet prognozowane wcześniej 150 miliardów dolarów. „Występowanie katastrof naturalnych zwykle nasila się w drugiej połowie roku ze względu na sezon huraganów” – zauważono.

W raporcie wskazano też, iż prognozy na najbliższe miesiące wskazują na „umiarkowaną lub ponadprzeciętną aktywność huraganową, z 3-5 dużymi huraganami – powyżej długoterminowej średniej, która wynosi trzy”. Eksperci zauważają przy tym, że w poprzednim roku USA doświadczyły trzech potężnych huraganów: Helene, Milton oraz Beryl , które łącznie spowodowały szkody liczone w dziesiątkach miliardów dolarów.

Czytaj więcej Planeta Najbardziej kosztowne katastrofy klimatyczne w 2021 Według raportu organizacji Christian Aid, 10 najdroższych katastrof pogodowych spowodowało w tym...

USA: Rosnące ryzyko klimatyczne wywołuje poważne napięcia na rynku ubezpieczeń

W obliczu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, firmy ubezpieczeniowe zaczynają wycofywać się z obszarów o wysokim poziomie ryzyka na terenie Stanów Zjednoczonych – czytamy w raporcie. Efekt? Coraz większe luki w ochronie ubezpieczeniowej, które prowadzą do pogłębiającego się obciążenia finansowego dla najbardziej narażonych społeczności.

Jak wskazano w raporcie, jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń pierwszej połowy roku był Palisades Fire, który wybuchł 7 stycznia w Los Angeles. Był to jeden z najbardziej destrukcyjnych pożarów nie tylko w historii hrabstwa, ale też całego stanu – strawił on obszar o powierzchni 9596 hektarów, zniszczył ponad 5,3 tys. budynków, zmusił tysiące osób do ewakuacji i doprowadził do śmierci co najmniej pięciu mieszkańców. Według szacunków Swiss Re Institute, straty ubezpieczeniowe spowodowane tragicznym pożarem sięgnęły 40 miliardów dolarów, co czyni go najbardziej kosztownym pożarem lasów w historii.

Badacze zauważają także, że generalnie straty związane z pożarami wzrosły gwałtownie w ostatniej dekadzie. Eksperci wskazują, że wpływ na to bezpośrednio miały zmiany klimatyczne – rosnące temperatury, długotrwałe susze oraz zmieniające się wzorce opadów, które – w połączeniu z rozrostem zabudowy – znacząco zwiększyły skalę ryzyka.