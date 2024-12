Większość Polaków uważa anomalie pogodowe za poważne zagrożenie. Czego się obawiamy?

Na początku bieżącego roku ONZ zapowiadała, że będziemy mieli do czynienia z coraz większą liczbą katastrof klimatycznych, które przyczynią się do częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Według szacunków komisarza UE ds. zarządzania kryzysowego Janeza Lenarczicza w latach 90. średni koszt zniszczeń związanych z anomaliami pogodowymi wynosił 8 mld euro rocznie. Obecnie jest to już ponad 50 mld. PAH zwraca natomiast uwagę, że obecnie 1,8 miliarda ludzi doświadcza skutków zmian klimatycznych – między innymi przedłużających się susz, nagłych powodzi, ekstremalnych temperatur czy pożarów lasów. Odbierają one ludziom nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz często także dorobek życia, a nawet samo życie – pesymizm związany z przyszłością, w kontekście zmian klimatu i ich skutków, nie powinien więc dziwić.