Dekarbonizacja gospodarki jest opłacalna

Inwestycje obniżą koszty energii o 20 proc. w 2030 roku i 30 proc. do 2040 roku, a w przyszłości nawet więcej. To jest nasz biznesplan – podkreślała wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska podczas konferencji Think2030 Dialogue Poland zorganizowanej przez Institute for European Environmental Policy oraz Instytut Reform.

Foto: Materiały prasowe