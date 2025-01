„Trudno powiedzieć, co jest źródłem tych informacji, ale na pewno nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością” – zaznaczają organizatorzy plebiscytu. „Zgodnie z raportami KOBiZE, antropogeniczna emisja dwutlenku węgla przez Polskę w ostatnich latach wynosiła ponad 300 milionów ton. Całkowite pochłanianie przez sektor leśny i inne rodzaje gruntów wynosiło około 10 proc. tej liczby (w ostatnim na razie raportowanym roku 2022 było to 35,6 mln ton, w latach wcześniejszych mniej). Pomysł, że aby rozwiązać problem globalnego ocieplenia wystarczy sadzić więcej drzew, był od zawsze bardzo popularnym mitem, jednak rzadko się spotyka go w tak absurdalnej formie” – wskazują.

„Docenione” przez internautów zostały także wnioski z artykułu Jana Kubickiego, Krzysztofa Kopczyńskiego i Jarosława Młyńczaka. „Doktorzy inżynierowie Jan Kubicki, Krzysztof Kopczyński i Jarosław Młyńczak za nonsensowny artykuł ‚Klimatyczne konsekwencje procesu wysycenia pochłaniania promieniowania przez gazy’, który zrobił międzynarodową ‚karierę’, zanim został wycofany przez wydawcę” – wskazuje Nauka o Klimacie.

„Możemy autorytatywnie stwierdzić, że mamy do czynienia z wysyceniem atmosferycznym, a dodatkowy CO 2 wyemitowany do atmosfery, niezależnie od tego, na jakie wysokości on występuje, nie będzie gazem cieplarnianym” – czytamy w artykule Kubickiego, Kopczyńskiego i Młyńczaka.

Czytaj więcej Klimat i ludzie Klimatyczna Bzdura Roku dla posłanki Suwerennej Polski. Internauci wybrali Tegoroczną laureatką plebiscytu Klimatyczna Bzdura Roku, organizowanego przez serwis Nauka o Klimacie, została Maria Kurowska. Internauci uznali, że to właśnie słowa posłanki Solidarnej Polski zasługują na "wygraną".

Organizatorzy plebiscytu podkreślają, że stwierdzenia inżynierów WATu są „oparte na pomiarach absorpcji promieniowania podczerwonego w wypełnionej przez CO 2 krótkiej rurze”. „To nie jest dobry model atmosfery ziemskiej, a pomiary jedynie absorpcji nie uwzględniają reemisji promieniowania, czyli właśnie zjawiska odpowiedzialnego za efekt cieplarniany. Dwutlenek węgla jest i będzie gazem cieplarnianym, a silny efekt cieplarniany na Wenus świadczy bezpośrednio że koncepcja wysycenia efektu cieplarnianego nie ma sensu” – czytamy. „Czasopismo naukowe o profilu inżynierskim (nie fizycznym, czy klimatycznym) w którym Kubicki, Kopczyński i Młyńczak opublikowali swój artykuł, ostatecznie go wycofało, przyznając, że w procesie recenzji doszło do uchybień, a redaktor naczelny utracił zaufanie do zaprezentowanych w nim wyników” – zauważono.

Wśród nominowanych do niechlubnej nagrody znaleźli się także: członek zespołu ds. pakietu klimatycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dr inż. Tomasz Wójcik, prof. Piotr Kowalczak oraz prof. Leszek Marks za „wypełniony klimatyczną dezinformacją komunikat Państwowego Instytutu Geologicznego”.