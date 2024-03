Niszczymy Półwysep Helski. Raport NIK: „Niedopuszczalna ingerencja w środowisko”

Kontrola NIK: Człowiek zagraża Półwyspowi Helskiemu

Jak pisze NIK, mimo że pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni – w latach 2020-2023 (do 31 marca) – prowadzili kontrole dotyczące pasa technicznego Półwyspu Helskiego i ochrony brzegu morskiego w tym rejonie, to nie wszczęto postępowań administracyjnych w celu ewentualnego wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej tym, którzy bez zgody dyrektora urzędu m.in. nawozili i nasypywali ziemię na terenach ośmiu pól kempingowych Półwyspu Helskiego. To niezwykle istotne, bo ziemia miała być zwożona między innymi na brzeg morski.

„Poważnym problemem jest nawożenie i nasypywanie ziemi na Półwyspie Helskim na terenach przyległych do pól kempingowych. Zjawisko to miało miejsce już w latach wcześniejszych, w tym w latach 2006-2011, co najmniej 17 lat temu” – czytamy. Jak wskazują pomiary geodezyjne linii brzegu morskiego – dokonane przez Urząd Morski lub na jego zlecenie w latach 2005, 2009, 2012 i w lipcu 2013 roku – na odcinkach pasa technicznego, na których zlokalizowanych było dziewięć pól kempingowych, do połowy lipca 2013 roku przybyło – względem prawnej linii brzegu morskiego z 1997 roku – łącznie 7,12 ha obszarów lądowych, czyli plaż. „Podobnie jak w 2013 r. ta kontrola wykazała, że przybyło ok. 6 ha lądu, na których zlokalizowano m.in. przyczepy kempingowe. Ustawiono też obiekty szkół sportów wodnych” – zauważono.

Zdaniem NIK, „w Urzędzie Morskim w Gdyni nie podejmowano (poza pismami do właścicieli czterech pól kempingowych) działań mających na celu zaprzestanie naruszania prawa własności Skarbu Państwa oraz dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie tych terenów”. Oznacza to, że nie egzekwowano uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa do tych terenów, a także nie korzystano z ochrony prawnej przysługującego Urzędowi Morskiemu w Gdyni trwałego zarządu tymi gruntami.

„W latach 2020-2023 (do 31 marca) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nie planowano i nie przeprowadzono na Półwyspie Helskim kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody” – podkreśla NIK w swoim raporcie.

Organ zauważa jednocześnie, że w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku brak było regulacji dotyczących kwestii związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w przypadku zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć. „Ponadto brak było instrumentów prawnych dotyczących sankcji za brak takich ocen, w tym, gdy nie wpłynął wniosek inwestora o zbadanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000” – napisano. „Inwestor jest zobowiązany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do stosownych dokumentów” – dodano.