Celebryci na potęgę latają prywatnymi odrzutowcami. Kto najbardziej truje planetę?

Samoloty należące do gwiazd, dyrektorów generalnych firm, oligarchów czy miliarderów od początku 2022 roku miały spędzić w powietrzu łącznie więcej niż dekadę.

Reklama

Loty prywatnymi odrzutowcami oznaczają dla środowiska naturalnego potężne zanieczyszczenie, ale celebryci i inni popularni oraz majętni ludzie wydają się nie przejmować tym, że z powodu ich podróży – często niepotrzebnych – cierpi planeta. A problem związany z lotami gwiazd to problem nas wszystkich – wiążą się one bowiem z ogromną emisją CO 2 do atmosfery. Mimo apeli i ostrzeżeń naukowców, sytuacja nie ulega poprawie. Jak podaje brytyjski dziennik „The Guardian”, samoloty należące do artystów, dyrektorów generalnych firm, oligarchów oraz miliarderów – a więc najbogatszych na świecie – emitują prawie tyle dwutlenku węgla, co 40 tysięcy Brytyjczyków.

Odrzutowce 200 bogaczy wyemitowały od początku 2022 roku ok. 415 518 ton CO 2

Raport dziennika „The Guardian” wskazuje, że prywatne odrzutowce należące do 200 celebrytów, dyrektorów, oligarchów i miliarderów od początku 2022 roku spędziły w powietrzu łącznie 11 lat. Liczba lotów? 44 739. Ślad węglowy? Równowartość całkowitej rocznej emisji prawie 40 tysięcy Brytyjczyków.