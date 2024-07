Największy wyciek metanu w historii. Naukowcy dostrzegli go dzięki satelitom

W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma „Environmental Science & Technology Letters”, naukowcy przedstawili dane satelitarne z kilku misji, m.in. TROPOMI, GHGSat, PRISMA, EnMAP oraz EMIT, potwierdzające skalę wycieków metanu z kazachskiego odwiertu naftowego.

W badaniu wzięli udział badacze z politechniki w hiszpańskiej Walencji, a także eksperci z kilku międzynarodowych instytucji, takich jak Holenderski Instytut Badań Kosmicznych SRON, Kayrros, Environmental Defense Fund oraz Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Kazachstan: największy wyciek metanu w historii

Naukowcy ustalili, że wyciek na polu naftowym Karaturun East rozpoczął się 9 czerwca 2023 roku i doprowadził do wybuchu pożaru na wysokości 10 metrów, a także powstania krateru o szerokości 15 metrów.

Ostatecznie pożar ugaszono dopiero 25 grudnia 2023 roku, a w międzyczasie do atmosfery trafiło ok. 131 000 ton emisji metanu. Według kalkulatora równoważności gazów cieplarnianych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, ilość metanu, jaka wyciekła, jest porównywalna do emisji generowanych każdego roku przez 717 000 samochodów zasilanych benzyną.