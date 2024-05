Emisje CO2 rosną najszybciej od 50 tysięcy lat. „Rusza reakcja łańcuchowa”

„Badanie przeszłości uczy nas, jak bardzo dzisiejszy świat jest inny. Dzisiejsze tempo zmian CO2 jest naprawdę bezprecedensowe” – stwierdziła Kathleen Wendt, adiunkt w College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences na Oregon State University oraz główna autorka badania. „Nasze badanie wykazało, że mamy do czynienia z najszybszym tempem naturalnego wzrostu emisji CO2, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Tempo występujące obecnie, w dużej mierze spowodowane jest emisją gazów cieplarnianych przez człowieka. Jest 10 razy szybsze niż kiedykolwiek” – dodała.

Czytaj więcej Emisje Taylor Swift królową CO2. Film pokazuje loty gwiazdy pop. „7 razy wokół Ziemi” Oburzeni internauci stworzyli animację, przedstawiającą loty Taylor Swift, które gwiazda muzyki pop odbyła w ubiegłym roku. Materiał może szokować – swoimi podróżami samolotem, artystka miała przyczynić się do emisji 1200 ton CO2. „Odpowiada to siedmiokrotnemu okrążeniu Ziemi” – czytamy.

Tempo wzrostu poziomu dwutlenku węgla niepokoi naukowców

Poprzednie badania wykazały, że podczas ostatniej epoki lodowcowej, która zakończyła się około 10 tysięcy lat temu, było kilka okresów, w których poziom dwutlenku węgla skakał znacznie powyżej średniej. Jednak pomiary te nie były wystarczająco szczegółowe, aby ujawnić pełną naturę szybkich zmian klimatu. Ograniczało to zdolność naukowców do zrozumienia tego, co się działo na Ziemi. „Nasze zainteresowanie wzrosło, chcieliśmy wrócić do tych okresów i przeprowadzić bardziej szczegółowe pomiary, aby dowiedzieć się, co się dzieje teraz” – zaznaczyła Wendt.

Nigdy wcześniej nie przeprowadzono badań nad stężeniem CO2 z użyciem prehistorycznej bryły lodu. Jak zaznaczają eksperci, dzięki nowym odkryciom „powstał klarowny długoterminowy zapis historycznych wahań dwutlenku węgla”.

Dodatkowo badanie ujawniło także skoki zbiegające się ze zdarzeniami Heinricha – tzw. nagłymi zmianami klimatycznymi. „Zdarzenia Heinricha są naprawdę niezwykłe” – powiedział Christo Buizert, profesor nadzwyczajny w College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences i współautor badania. „Uważamy, że są one spowodowane dramatycznym zapadnięciem się pokrywy lodowej Ameryki Północnej. Uruchamia to reakcję łańcuchową, która wiąże się ze zmianami w tropikalnych monsunach, zachodnich wiatrach na półkuli południowej i dużych wyrzutach CO2 wydobywających się z oceanów” - zaznaczył.