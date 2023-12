Sztuczna choinka czy drzewko z lasu? Co jest bardziej przyjazne środowisku?

Eksperci zaznaczają, że jest kilka powodów, dla których żywe drzewka są lepsze dla środowiska niż te sztuczne. Jak podkreślają, istotne jest między innymi to, że hodowle drzew pomagają produkować tlen oraz zapobiegają emisji dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery z punktowych źródeł zanieczyszczeń, takich jak elektrownie i fabryki przemysłu ciężkiego. - Wśród ekspertów zajmujących się roślinami panuje także ogólna zgoda co do tego, że z punktu widzenia cyklu życia węgla ilość tlenu uwalnianego z drzew sprawia, że prawdziwe drzewa są bardziej zrównoważone niż sztuczne — zaznacza Chastagner. Jak dodaje, „choinki to odnawialna uprawa rolna”. - Na każde ścięte drzewo hodowcy zazwyczaj przesadzają co najmniej jedną sadzonkę, a czasem nawet więcej — podkreśla. - Poprzez fotosyntezę drzewa pobierają węgiel z atmosfery, łączą go z wodą, a następnie uwalniają czysty tlen — zauważa zaś Bill Ulfelder, dyrektor wykonawczy The Nature Conservancy, globalnej organizacji ekologicznej.

Jak podkreślają specjaliści, w zrównoważonych plantacjach drzewka uprawia się i wycina etapami – co roku niektóre części hodowli pozostawia się do zbioru, a inne się zamyka, by zapewnić przestrzeń do wzrostu młodszym roślinom. Drzewa rosną później przez około 7-10 lat. Jak zauważają eksperci są one w tym czasie swoistym filtrem – doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie. Istotne jest także to, że kupowanie drzewek na plantacjach wzmacnia lokalną gospodarkę – większość z nich to bowiem firmy rodzinne.

Jakie konkretnie żywe drzewko wybrać? Wydaje się, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Przynajmniej zdaniem części ekspertów. Jak podkreślił Chastagner, „prawdopodobnie nie ma dużej różnicy środowiskowej pomiędzy wyborem różnych gatunków drzewek bożonarodzeniowych”. - Niektóre z nich rosną nieco wolniej, ale wyhodowanie tego rodzaju drzew generalnie zajmuje mniej więcej tyle samo czasu - dodał.

Dlaczego dbając o planetę lepiej nie kupować sztucznej choinki?

Osoby, które decydują się na sztuczną choinkę, swój wybór argumentują między innymi tym, że przyczyniają się do ocalenia drzewek, które mają szansę na spokojny wzrost. Okazuje się jednak, że mimo wszystko nie jest to najbardziej ekologiczny wybór. Dlaczego?

Specjaliści zwracają uwagę, że produkcja sztucznych drzew wiąże się między innymi z dużym śladem węglowym. Podczas gdy istnieje wiele korzyści płynących z sadzenia i rośnięcia prawdziwych drzew, gazy cieplarniane emitowane podczas produkcji sztucznych choinek – z których większość jest wykonana z plastiku i metalu – bezpośrednio przyczyniają się do globalnego ocieplenia.