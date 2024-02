Nadchodzi fala zachorowań na raka. Jakość powietrza jednym z winowajców

Do 2050 roku liczba nowych przypadków zachorowań na nowotworzy wzrośnie o ponad 70 procent w stosunku do roku 2022 – prognozuje WHO. To nie tylko skutek palenia papierosów, spożywania alkoholu czy otyłości, ale też rosnącego zanieczyszczenia powietrza na świecie.