Kryzys klimatyczny i bioróżnorodności to globalny stan zagrożenia zdrowia

Naukowcy przypominają również, że ok. 20 proc. globalnej populacji polega na dzikich gatunkach roślin oraz zwierząt w kwestii zdobycia pożywienia oraz utrzymania się. Degradacja dzikiej przyrody, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach, stanowi więc dla nich ogromny problem. Z kolei nierozważne zarządzanie gruntami doprowadziło do zbliżenia do siebie gatunków niewystępujących z reguły blisko siebie w naturze, co zwiększyło wymianę patogenów i doprowadziło do pojawiania się nowych chorób oraz pandemii. Ostrzegają również, żeby w działaniach mających na celu łagodzenie i adaptację do zmian klimatu, brać pod uwagę wyzwania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej, która jest konieczna dla utrzymania zdrowych ekosystemów.

Naukowcy apelują również o przemyślenie konsumpcyjnego stylu życia, docenienia więzi człowieka z naturą oraz dążenie do zmniejszenia nierówności.

Czytaj więcej Zdrowie Zmiana klimatu to wyzwanie także dla zdrowia publicznego Zmiana klimatu powoduje, że wirusy i bakterie zaczynają występować na obszarach, na których dotąd nie stanowiły zagrożenia.

W liście przypomniano, że w czasie odbywającego się w grudniu ubiegłego roku szczytu klimatycznego ONZ ds. bioróżnorodności uzgodniono szereg rozwiązań, mających na celu ochronę co najmniej 30 proc. lądów i oceanów do 2030 roku. Tymczasem wiele rozwiązań nie zostało zrealizowanych, co sprawia, że ekosystemy są jeszcze bardziej narażone na dotarcie do „punktów krytycznych”. Autorzy pisza, że aby WHO mogła uznać daną sytuację za zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym musi być ona poważna, nagła, niezwykła lub nieoczekiwana, nieść ze sobą konsekwencje dla zdrowia publicznego poza granicami danego państwa oraz wymagać natychmiastowych działań międzynarodowych. Według naukowców, kryzys klimatyczny spełnia wszystkie te warunki.

Redaktorzy czasopism poparli również petycję wzywającą WHO do ogłoszenia globalnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2024 roku.