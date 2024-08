Kolejną przeszkodą stojącą na drodze do realizacji celów klimatycznych są problemy ze zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF), które – jak zaznaczają eksperci – jest jednym z najważniejszych elementów strategii związanej z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Linie lotnicze mają trudności z zakupem wystarczających ilości tego paliwa. „Jego cena jest dużo wyższa niż w przypadku tradycyjnych paliw. Ponadto nie ma możliwości, by produkować SAF na masową skalę” – zaznacza Taylor.

W swoim komunikacie linie lotnicze Air New Zealand zaznaczyły także między innymi, iż „wiele zmiennych potrzebnych do osiągnięcia celu jest poza kontrolą przewoźnika”. „W ostatnich miesiącach – szczególnie w ciągu ostatnich kilku tygodni – stało się jasne, że potencjalne opóźnienia w realizacji naszego planu odnowy floty stanowią dodatkowe ryzyko dla możliwości osiągnięcia celu” – zauważył Greg Foran, dyrektor generalny Air New Zealand.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Eksperci: Lotnictwo neutralne klimatycznie to mrzonka. Trzeba ograniczyć loty Nie da się doprowadzić do stworzenia lotnictwa neutralnego klimatycznie, jeśli myśli się o wykorzystaniu tylko jednego sposobu - wynika z raportu Biura ds. Oceny Skutków Technologii (TBA) przy niemieckim Bundestagu. To oznacza, że osiągnięcie środowiskowych do 2050 roku nie jest możliwe.

Linie Air New Zealand zrezygnowały z realizacji celu ograniczenia emisji CO2. Pracują nad nowym planem

Mimo rezygnacji z dotychczasowego celu, nowozelandzkie linie lotnicze się nie poddają – w komunikacie zapewniono, że rozpoczęto już prace nad ustaleniem nowego, krótkoterminowego planu mającego na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Przygotowując go, eksperci mają skupić się na wyzwaniach związanych z samolotami oraz z dostępnością alternatywnego paliwa lotniczego. "Air New Zealand nadal dąży do osiągnięcia celu zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. Nasza praca nad odejściem od paliw kopalnych trwa" - czytamy.

BBC zauważa, że przemysł lotniczy odpowiada obecnie za około 2 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Jedynie w Unii Europejskiej przewoźnicy są odpowiedzialni za wypuszczenie do atmosfery 4 proc. dwutlenku węgla.

Linie lotnicze Air New Zealand, będące narodowym przewoźnikiem Nowej Zelandii, obsługują 49 tras krajowych oraz trasy międzynarodowe – latają do 15 państw.