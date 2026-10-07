W zachodniej, najpłytszej części Jezioro Czorsztyńskie niemal zniknęło. Obecnie na jego miejscu zobaczyć można jedynie wąski strumyk i ogromne pokłady wysuszonego mułu. Do stu metrów w głąb dawnego zbiornika jest tu na tyle sucho, że możliwe jest poruszanie się zarówno pieszo, jak i samochodem. Dalej woda odsłoniła pozostałości zburzonych wiele lat temu budynków zatopionej wsi Maniowy. Poza fundamentami widoczne są również ścięte pnie drzew oraz dawne drogi dojazdowe. Suchą stopą można przejść tu kilkaset metrów asfaltową drogą, która dawniej biegła przez środek wsi.

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Coraz mniej wody w Jeziorze Czorsztyńskim. Przedsiębiorcy mają problem

Drastyczny spadek poziomu wody w Jeziorze Czorsztyńskim to, jak zauważa „Gazeta Krakowska”, poważny problem dla lokalnych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim tych posiadających wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz przystanie.

Zbiornik jeszcze do niedawna stanowił w regionie centrum turystyki, a zwłaszcza żeglarstwa. Obecnie łodzie zostały unieruchomione na suchym dnie, na którym bezpośrednio osiadły też pływające pomosty. Niskiemu poziomowi wody towarzyszy unoszący się w okolicy nieprzyjemny zapach. Wszystko to zniechęca turystów, którzy do tej pory przybywali nad Jezioro Czorsztyńskie, aby korzystać z możliwości rekreacji nad wodą.

Sytuacja nad Jeziorem Czorsztyńskim przyniosła jednak pewien zaskakujący efekt dla branży turystycznej. W okolicy pojawiają się turyści, którzy chcą zobaczyć, co przez lata skrywało dno zbiornika.

Dramatyczny bilans hydrologiczny Jeziora Czorsztyńskiego

Jak podaje „Gazeta Krakowska”, obecnie objętość zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego wynosi jedynie 49,96 proc. całkowitej pojemności. Jego maksymalna szacowana pojemność to bowiem 238,55 mln m³ wody, a aktualnie jest w nim zaledwie 119,18 mln m³.

Tymczasem bilans hydrologiczny zbiornika cały czas się pogłębia. Odpływ ma tu ciągle wyraźną przewagę nad dopływem.

Okazuje się, że zaradnością w tym trudnym momencie wykazują się bobry, które budują tamy na niewielkich dopływach do jeziora. Tamy te doskonale zatrzymują wodę w zbiorniku.

Jezioro Czorsztyńskie: Co to za zbiornik?

Jezioro Czorsztyńskie, zwane także Zbiornikiem Czorsztyńskim, jest zaporowym zbiornikiem wodnym na Dunajcu, pomiędzy Pieninami a Gorcami. Jego budowa trwała w latach 1970–1997, chociaż plany utworzenia zbiornika sięgają początku XX wieku, a ich inicjatorem był Gabriel Narutowicz.

Zbiornik ma 9 km długości i średnio 1,3 km szerokości. Długość jego linii brzegowej wynosi 29,7 km.