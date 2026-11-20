Korespondencja ze szczytu COP31 w Antalyi

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„Niebieskie tsunami” zmieniło sytuację na amerykańskiej scenie politycznej. Czy Pani zdaniem w ciągu najbliższych dwóch lat większość zmian w przepisach dotyczących klimatu i środowiska będzie odbywać się na poziomie federalnym czy raczej stanowym?

Myślę, że jedno i drugie. Pochodzę ze stanu, który zrealizował swoje cele związane z transformacją energetyczną. Zakładaliśmy, że do 2030 roku 50 proc. energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a osiągnęliśmy to już w 2024 roku.

Zatem na szczeblu stanowym i regionalnym będziemy obserwować realizację ambitnych celów w zakresie energii odnawialnej, co będzie się działo w wielu stanach. Jednocześnie będziemy starali się wywierać wpływ na politykę na szczeblu federalnym. Nie rezygnujemy więc z żadnego z tych poziomów działań. A jeśli chodzi o „mandat” – bo ludzie używają tego słowa, mając na myśli wolę społeczeństwa – to właśnie on wybrzmiał bardzo wyraźnie na początku listopada. To było wielkie wydarzenie, nie fala, a prawdziwe tsunami. Niektóre z wygranych przez nas wyborów rozstrzygnęły się bardzo niewielką różnicą głosów – o wyniku zdecydowały dosłownie setki osób.

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Jestem Latynoską i obserwowałam, jak wielu Latynosów w Teksasie stawiło się, by odrzucić program Trumpa. Z kolei w niektórych miejscach, gdzie nikt się tego nie spodziewał, pojawiło się nawet po sto osób. Myślę więc, że teraz mamy do czynienia z Republikanami, którzy wygrali bardzo niewielką przewagą głosów. Wygrali „o włos”, więc teraz mówią sobie: „Nie mogę zostać na tonącym statku”, a Trump to właśnie tonący statek. Znajdą się zatem Republikanie, którzy będą chcieli współpracować z nami nad rozwiązaniami przynoszącymi realne korzyści ich wyborcom. I właśnie w tym punkcie przecinają się kwestie ochrony klimatu, obniżania kosztów życia oraz walki z korupcją.

Czy uważa Pani, że niektórzy Republikanie mogą zacząć skłaniać się ku sojuszowi z Demokratami? Zaczynają już wspominać o tym, że w sumie to zawsze wierzyli w odnawialne źródła energii?

Zdecydowanie tak, a przecież istnieją miejsca, które mają w tej dziedzinie ogromny potencjał. Reprezentuję obszar w Nowym Meksyku, w którym mieszka wielu Republikanów. Czy mogę zdobyć ich poparcie? Oczywiście, po prostu przyjeżdżam na spotkania i rozmawiam z wyborcami. Kiedy nawiązujesz kontakt z ludźmi i pokazujesz im, że energia odnawialna oznacza wyższe wpływy podatkowe – które można przeznaczyć na przykład na szkoły – a także pozwala zdywersyfikować lokalną gospodarkę, to sytuacja się zmienia. Zamiast czerpać korzyści tylko z wydobycia paliw kopalnych co ma miejsce również w moim okręgu wyborczym, można powiedzieć: „Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii zyskamy nowe wpływy z podatków w wielu różnych częściach stanu”. Dzięki temu farmerzy i wyborcy Partii Republikańskiej odnoszą realne korzyści. Hrabstwa o przewadze republikańskiej czerpią zyski z podatków generowanych przez sektor energii odnawialnej. W pewnym sensie demokratyzujemy korzyści płynące z produkcji energii.

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James Talarico, kandydujący do Senatu USA z Teksasu, w swojej kampanii starał się utrzymać równowagę między utrzymaniem stabilnej sytuacji związanej z lokalnymi miejscami pracy w branży paliw kopalnych, a jednocześnie mocno stawiał na odnawialne źródła energii. Czy pani zdaniem to właściwy kierunek?

Teksas jest wielkim producentem zarówno paliw kopalnych, jak i liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Podobnie jest w Nowym Meksyku – pod tym względem jesteśmy tuż za Teksasem; zajmujemy drugie miejsce pod względem wydobycia paliw kopalnych, a jednocześnie posiadamy największą farmę wiatrową w kraju. Mamy potencjał, by wytwarzać tyle energii elektrycznej, że wystarczyłoby jej dla całych Stanów Zjednoczonych. Chcemy eksportować energię odnawialną, dlatego przyglądamy się inwestycjom – zasoby te nie ograniczają się bowiem do dwóch czy trzech lokalizacji, lecz są dostępne w całym stanie. Właśnie to mam na myśli, mówiąc o demokratyzacji produkcji energii. To jest coś, co możemy osiągnąć. Energię odnawialną można „zdemokratyzować” – rozproszyć ją na wiele różnych obszarów, korzystając z energii geotermalnej, wiatrowej, słonecznej czy – w przyszłości – energii z fuzji jądrowej. Istnieje wiele rodzajów energii odnawialnej, które można rozwijać w różnych częściach kraju. Uważam, że strategia Talarico jest bardzo przemyślana: z jednej strony chce pokazać, że pracownicy sektora paliw kopalnych zachowają swoje miejsca pracy – co jest kluczowe dla stabilności ich życia – a z drugiej strony dąży do tworzenia nowych, „zielonych” miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii. Mówię o Jamesie Talarico.

Wszędzie – nie tylko w Teksasie – musimy zadbać o to, by nikt nie został pominięty: ani pracownicy, ani lokalne społeczności. Energetyka geotermalna to dziedzina, w której kompetencje zawodowe wykorzystywane w sektorze ropy i gazu mogą znaleźć bezpośrednie zastosowanie. W niektórych przypadkach przejście między tymi branżami jest płynne, jednak w innych – niekoniecznie. Musimy uczciwie przyznać, że elektrownia węglowa nie wygeneruje takich samych miejsc pracy, jak farma wiatrowa. To zupełnie inne typy obiektów, dlatego pracownicy wymagają przeszkolenia w zakresie nowych technologii. Co więcej, konieczna jest dywersyfikacja gospodarki – to niezwykle istotne zadanie. We wszystkich regionach, w których obecnie rozwija się przemysł oparty na paliwach kopalnych, musimy inwestować, aby tworzyć nowe miejsca pracy i rozwijać nowe gałęzie gospodarki. Wyzwanie to jest wspólne dla całego świata.

Jedną z głównych przyczyn tej zmiany były rosnące ceny energii.

Zdecydowanie tak, zarówno ceny, jak i wojna miały ogromne znaczenie. I właśnie dlatego Dol Trump – choć pewnie niezamierzenie – przyczynił się do przyspieszenia transformacji w stronę energii odnawialnych. Świat zrozumiał bowiem, że nie chce być uzależniony od międzynarodowych cen paliw – co było wyraźnie widać choćby w kontekście konfliktu z Iranem. Przejście na odnawialne źródła energii oznacza, że ​​przestajemy być zależni od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy to, co tam się dzieje, ma decydować o tym, ile zapłacę za dojazd do szkoły czy do pracy? To bardzo istotna kwestia. Nie sądzę, by było to jego zamiarem (śmiech), ale faktycznie popchnął świat w stronę szybszej elektryfikacji.

Czy w czasie tegorocznej kampanii wyborczej do Kongresu można było zauważyć, że wyborcy stali się bardziej świadomi w kwestiach klimatycznych? W Stanach Zjednoczonych dochodzi do coraz większej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, czy ludzie, mówiąc kolokwialnie, „łączą kropki”?

Naszym zadaniem – a właściwie częścią działań podjętych przez Demokratów – było właśnie połączenie tych faktów. Przez ostatnie dwa lata Demokraci starali się pokazać, jak działania Trumpa przekładają się na codzienne życie obywateli. Nazwałabym to „opowiadaniem historii” – uznaliśmy, że musimy lepiej wyjaśniać, w jaki sposób polityka prowadzona przez Trumpa wpływa na życie ludzi. Skupiliśmy się na przykład na kwestii opieki zdrowotnej – w przeciwieństwie do Europy, nie mamy u nas powszechnego dostępu do ochrony zdrowia, więc o tym właśnie opowiadaliśmy.

Musimy również mówić o tym, jakie skutki niesie za sobą brak działań w obliczu kryzysu klimatycznego oraz brak postępów w kierunku „sprawiedliwej transformacji”. Dlatego nie możemy pozwolić, by ktokolwiek stracił pracę, nie możemy zostawić pracowników na lodzie.

Dążenie do sprawiedliwej transformacji ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową ludzi. Weźmy choćby burze czy pożary – mój okręg wyborczy ucierpiał w wyniku jednych z największych pożarów w historii. Takie zdarzenia uderzają w możliwość utrzymania domu – jeśli twój dom spłonął, wiąże się to z ogromnymi kosztami. Ludzie zaczynają dostrzegać te powiązania, a naszym zadaniem jest właśnie opowiedzenie tej historii i wskazanie owych zależności.