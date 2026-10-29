Komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra zastrzegł, że UE wciąż obowiązują ustalenia porozumienia paryskiego, ale UE musi przygotować się też na inne scenariusze. W 2015 r. w Paryżu blisko 200 państw zobowiązało się do utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu sprzed epoki przemysłowej.

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- Z jednej strony musimy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać się blisko granicy 1,5 stopnia, a w razie jej przekroczenia, podjąć kroki w celu obniżenia temperatury. Z drugiej strony, zamiast biernie czekać, musimy przygotować się również na inne możliwe scenariusze przyszłości – podkreślił Hoekstra.

Bruksela do państw UE: Idą zmiany klimatu. Przygotujcie się

W strategii KE uznała, że świat znajduje się na ścieżce, która może doprowadzić do wzrostu temperatury względem poziomu sprzed epoki przemysłowej o 1,5 stopnia do 2030 roku, 2 stopnie do 2050 roku oraz 3 stopnie do 2100 roku. „Przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii, aktywów i inwestycji, prognozowana ścieżka globalnego ocieplenia powinna stanowić założenie wyjściowe, a szczegółowe oceny ryzyka oraz poziom akceptacji ryzyka powinny determinować ostateczne wybory” – czytamy w dokumencie.

Po raz pierwszy KE odniosła się także do kwestii chłodzenia jako sposobu radzenia sobie ze zmianami klimatu. – Dobrze pamiętam sytuację sprzed 20 lat, kiedy podczas prac nad podziałem obciążeń między państwami członkowskimi UE w ramach Protokołu z Kioto, analitycy zakładali, że ogrzewanie jest koniecznością, a chłodzenie – luksusem. Jednak sytuacja, w której temperatura dzień po dniu sięga 37-40 stopni Celsjusza, a liczba „tropikalnych nocy”, gdy temperatura przekracza 20 stopni, dochodzi do 30-40, przestaje być kwestią luksusu. Staje się sprawą zdrowia publicznego – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Teresa Ribera.

Według niej Unia Europejska musi znaleźć sposób na to, by traktować chłodzenie jako kwestię zdrowia publicznego, ale jednocześnie zadbać o to, by technologie temu służące nie zwiększały emisji.

KE zaproponowała w strategii, by państwa członkowskie przygotowały plany strategiczne dotyczące budowania odporności na zmiany klimatu. Bruksela zamierza też wskazać 100 najbardziej narażonych na zmiany klimatu regionów w UE.