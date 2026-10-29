Wopke Hoekstra zastrzegł, że UE wciąż obowiązują ustalenia porozumienia paryskiego, ale UE musi przygotować się też na inne scenariusze.
Komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra zastrzegł, że UE wciąż obowiązują ustalenia porozumienia paryskiego, ale UE musi przygotować się też na inne scenariusze. W 2015 r. w Paryżu blisko 200 państw zobowiązało się do utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu sprzed epoki przemysłowej.
- Z jednej strony musimy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać się blisko granicy 1,5 stopnia, a w razie jej przekroczenia, podjąć kroki w celu obniżenia temperatury. Z drugiej strony, zamiast biernie czekać, musimy przygotować się również na inne możliwe scenariusze przyszłości – podkreślił Hoekstra.
W strategii KE uznała, że świat znajduje się na ścieżce, która może doprowadzić do wzrostu temperatury względem poziomu sprzed epoki przemysłowej o 1,5 stopnia do 2030 roku, 2 stopnie do 2050 roku oraz 3 stopnie do 2100 roku. „Przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii, aktywów i inwestycji, prognozowana ścieżka globalnego ocieplenia powinna stanowić założenie wyjściowe, a szczegółowe oceny ryzyka oraz poziom akceptacji ryzyka powinny determinować ostateczne wybory” – czytamy w dokumencie.
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Po raz pierwszy KE odniosła się także do kwestii chłodzenia jako sposobu radzenia sobie ze zmianami klimatu. – Dobrze pamiętam sytuację sprzed 20 lat, kiedy podczas prac nad podziałem obciążeń między państwami członkowskimi UE w ramach Protokołu z Kioto, analitycy zakładali, że ogrzewanie jest koniecznością, a chłodzenie – luksusem. Jednak sytuacja, w której temperatura dzień po dniu sięga 37-40 stopni Celsjusza, a liczba „tropikalnych nocy”, gdy temperatura przekracza 20 stopni, dochodzi do 30-40, przestaje być kwestią luksusu. Staje się sprawą zdrowia publicznego – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Teresa Ribera.
Według niej Unia Europejska musi znaleźć sposób na to, by traktować chłodzenie jako kwestię zdrowia publicznego, ale jednocześnie zadbać o to, by technologie temu służące nie zwiększały emisji.
KE zaproponowała w strategii, by państwa członkowskie przygotowały plany strategiczne dotyczące budowania odporności na zmiany klimatu. Bruksela zamierza też wskazać 100 najbardziej narażonych na zmiany klimatu regionów w UE.
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