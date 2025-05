Sir David Attenborough to urodzony w 1926 roku brytyjski biolog, jeden z najbardziej znanych na świecie popularyzatorów wiedzy przyrodniczej, a także pisarz, narrator i podróżnik. W 1985, za działalność naukową, otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki i został przyjęty do Royal Society. Odznaczono go też Orderem Imperium Brytyjskiego (CBE) oraz brytyjskim Orderem Zasługi (Order of Merit) i uhonorowany Nagrodą Lowella Thomasa.

O tym, jak bardzo ceni się jego działalność świadczy to, że na cześć brytyjskiego biologa nazwano jeden z gatunków ryb. 24 września 2020 roku, kiedy założył konto na Instagramie, w 4 godziny i 44 minuty uzyskał pierwszy milion obserwatorów. Cztery dni później obserwowało go już 4,3 mln osób.

Biolog, który w 2018 roku otrzymał nagrodę Emmy w kategorii Najlepszy narrator za dokument „Błękitna planeta II”, a w 2019 za „Naszą planetę”, zaprezentował swoją nową produkcję. Jak mówią jej twórcy, stanowi ona „przesłanie życia” Attenborough.

Nowy film Davida Attenborougha

„Po niemal stu latach na tej planecie rozumiem już, że najważniejsze miejsce na Ziemi znajduje się nie na lądzie, lecz w oceanie” – podkreśla w rozmowie ze stacją BBC 99-letni David Attenborough. Jak dodaje, jego nowy film pokazuje, że ocean to fundamentalny system podtrzymujący życie na Ziemi oraz najpotężniejszy sojusznik ludzkości w walce z katastrofą klimatyczną.