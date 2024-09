Rośnie liczba pozwów przeciw producentom paliw. Jeden kraj na czele listy

Zdecydowana większość pozwów przeciwko naftowym gigantom została złożona w USA (50), 24 trafiły do sądów europejskich, pięć złożono w Australii, a cztery w Nigerii. W analizie nie uwzględniono pozwów skierowanych przeciwko rządom lub firmom zaangażowanym w inne obszary łańcucha dostaw paliw kopalnych.

Autorzy raportu ustalili, że więcej niż jedna trzecia pozwów dotyczy odszkodowań za szkody wyrządzone przez działalność firmy środowisku oraz lokalnej społeczności (38 proc.). Od 2017 r. zaczęto aż 30 postępowań dotyczących odszkodowania, najwięcej w USA. Do tej pory w żadnej z nich nie odbyła się jeszcze ani jedna rozprawa.

W Europie znanym przykładem jest sprawa peruwiańskiego rolnika, Saúla Luciano Lliuyi, który pozwał RWE, niemieckiego producenta energii elektrycznej, twierdząc, że emisje firmy przyczyniają się do topnienia lodowca nieopodal jego domu. Ponieważ topniejący lodowiec zagraża dziesiątkom tysięcy mieszkańców, Lliuya uznał, że RWE powinien pokryć część kosztów zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu w 2015 r., a postępowanie nadal się toczy.

Według danych Climate Analytics, 25 największych firm z branży paliw kopalnych wygenerowało w latach 1985–2018 emisje, które łącznie doprowadziły do szkód klimatycznych sięgających 20 bln dol.

Nieetyczne reklamy producentów paliw wprowadzają w błąd

Na drugim miejscu znalazły się pozwy związane z nieetycznymi reklamami, wprowadzającymi odbiorców w błąd co do faktycznego wpływu działalności firmy na środowisko oraz klimat (16 proc.). Przykładem jest pozew organizacji ClientEarth przeciwko firmie BP, której reklamy wprowadzały odbiorców w błąd co do skali inwestycji w OZE. Ostatecznie firma zdecydowała się na wycofanie reklam, co stanowi reakcję pozwanych w niemal każdym przypadku.

12 proc. pozwów klimatycznych dotyczyło ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W tej kategorii za najbardziej znaczące należy uznać przełomowe orzeczenie przeciwko Shell wydane w 2021 r. przez sąd w Niderlandach. Stwierdzono w nim, że firma musi ograniczyć swoje emisje CO2 o 45 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r. Sąd podkreślił też, że redukcja emisji jest bardziej istotna niż interesy handlowe naftowego giganta, który rocznie generuje ok. 1 proc. globalnych emisji CO2. Prawnicy Shell złożyli apelację, a ostateczna decyzja w sprawie ma zapaść jesienią tego roku.