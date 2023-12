Przedstawiciele Oxfam zwracają uwagę, że deklarowana kwota obejmowała projekty, w przypadku których cel klimatyczny został zawyżony lub pożyczki podane według ich wartości nominalnej. Co więcej, wspierając najbiedniejsze kraje pożyczkami, a nie dotacjami, bogate gospodarki wyrządzają im krzywdę, zwiększają bowiem ich zadłużenie. Zgodnie z szacunkami Oxfam, do 2025 roku potrzebujące kraje uzyskałyby wsparcie w wysokości maksymalnie 93 mld dolarów, czyli nawet o 75 mld dolarów mniej, niż wcześniej zakładano.

Jak ma działać klimatyczny fundusz szkód i strat?

Temat utworzenia funduszu na rzecz szkód i strat klimatycznych powrócił w czasie konferencji COP26 w Glasgow, jednak zabrakło konkretnych decyzji. W czasie ubiegłorocznego szczytu w Szarm el-Szejk uzgodniono powstanie funduszu, nie precyzując jednak szczegółów jego funkcjonowania.

Tegoroczna prezydencja w Dubaju doprowadziła do ustaleń w zakresie funkcjonowania funduszu. Jego tymczasowym gospodarzem przez kolejne cztery lata ma być Bank Światowy, który do uruchomienia funduszu wymagał wpłaty co najmniej 200 milionów dolarów.

Wpłaty na rzecz funduszu mają być dobrowolne – w tekście porozumienia stwierdzono, że kraje rozwinięte są „zapraszane” do wnoszenia wkładu. Do środków funduszu mają mieć bezpośredni dostęp wszystkie kraje rozwijające się przy minimalnym procentowym dolnym poziomie alokacji dla krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich. Fundusz strat i szkód będzie miał niezależny sekretariat, którego skład będzie równy składowi zarządu. Jak zaapelowali członkowie Komitetu Przejściowego, ma on funkcjonować zgodnie z zasadami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i porozumienia paryskiego.

Choć postęp w zakresie niesienia pomocy krajom najbardziej wrażliwym na postępujące zmiany klimatu cieszy, to warto zauważyć, że według deklaracji przedstawicieli tych państw faktyczne potrzeby w tym względzie wynoszą ok. 400 mld dolarów rocznie.

Jak wynika z badania opublikowanego w tym tygodniu przez badaczy z Uniwersytetu Delaware, straty i szkody spowodowane zmianami klimatycznymi wyniosły w ubiegłym roku ok. 1,5 biliona dolarów, a kraje Globalnego Południa straciły w ich wyniku średnio 8,3 proc. PKB.