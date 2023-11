WMO: Zjawisko El Niño potrwa co najmniej do wiosny. "To dla nas sygnał"

El Niño zakłóca wzorce pogodowe

El Niño i La Niña to dwie fazy cyklu okresowego znanego jako El Niño-Southern Oscillation (ENSO). Reprezentują one zmiany temperatury powierzchni morza i wzorców wiatrów nad Oceanem Spokojnym, które mają wpływ na pogodę na całym świecie. El Niño wpływa na globalny klimat i zakłóca normalne wzorce pogodowe, co w rezultacie może prowadzić do intensywnych burz w niektórych miejscach, a suszy w innych. Najbardziej dotknięte są z reguły kraje rozwijające się, zwłaszcza te graniczące z Oceanem Spokojnym.

El Niño występuje średnio co dwa do siedmiu lat i zazwyczaj trwa od 9 do 12 miesięcy. To naturalnie występujący wzorzec klimatyczny związany z ocieplaniem się powierzchni oceanu w środkowej i wschodniej części tropikalnego Pacyfiku. Oscylacja południowa ENSO jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki klimatyczne – przede wszystkim w kontekście globalnego ocieplenia wywołanego działalnością człowieka.

Od maja do września 2023 roku średnia miesięczna anomalia temperatury powierzchni morza w środkowo-wschodnim równikowym Pacyfiku wzrosła z około 0,5 do około 1,5 stopnia Celsjusza. Szacunki te dotyczą okresu bazowego 1991-2020. Obliczono je na podstawie najnowszej wersji zbioru danych o temperaturze powierzchni morza metodą optymalnej interpolacji (OISST).

Prognozy ekspertów wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego ocieplenia się Oceanu Spokojnego przez co najmniej cztery kolejne sezony: listopad-styczeń, grudzień-luty, styczeń-marzec oraz luty-kwiecień.