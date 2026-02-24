Od stycznia 2025 r. – po objęciu prezydentury – polityk zaczął ograniczać wsparcie dla odnawialnych źródeł energii – w tym energii słonecznej – promując węgiel i gaz. Nieraz krytykował OZE za wysokie koszty, zajmowanie gruntów rolnych i niestabilność sieci, a jego administracja wygaszała m.in. ulgi podatkowe, nakładała cła i blokowała projekty, nazywając OZE „szwindlem”. W październiku ubiegłego roku zablokowano między innymi gigantyczny projekt o nazwie Esmeralda 7 planowany na pustyni w stanie Nevada. W ramach inwestycji powstać miało kilka ogromnych instalacji fotowoltaicznych. Całkowita moc? 6,2 GW – kilkakrotnie więcej, niż wynosi moc obecnie największej elektrowni fotowoltaicznej w USA (projekt Copper Mountain).

Nowe badanie sugeruje, że wypowiedzi i decyzje Trumpa związane z energetyką odnawialną mogą nie do końca podobać się Amerykanom – w ostatnim czasie zaczęli oni bowiem dostrzegać między innymi związek między nasilającym się kryzysem klimatycznym a rosnącymi kosztami życia. Odmienne zdanie od prezydenta USA mają w tej sprawie nawet jego właśni wyborcy – wskazuje sondaż przeprowadzony przez firmę KAConsulting i byłą doradczynię Trumpa, Kellyanne Conway.

Sondaż: Poparcie dla energii słonecznej wśród wyborców Trumpa

Amerykanie, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich poparli Donalda Trumpa, w zdecydowanej większości opowiadają się za większym wykorzystaniem energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych – wskazuje badanie KAConsulting przeanalizowane przez międzynarodową platformę informacyjną Semafor. Z sondażu wynika, że 83 proc. wszystkich respondentów oraz 75 proc. wyborców obecnego prezydenta USA zgadza się ze stwierdzeniem, że „energia słoneczna powinna być wykorzystywana w USA w celu wzmocnienia i zwiększenia zasobów energetycznych”.

Większość badanych uznaje energię słoneczną za kluczowy element polityki energetycznej z perspektywy kosztów i konkurencyjności międzynarodowej. Respondenci zgadzają się z tym, że fotowoltaika ma istotne znaczenie dla obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz dla zmniejszenia różnicy w poziomie produkcji energii między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Co istotne, mimo wszystko aż 74 proc. wyborców Trumpa zadeklarowało poparcie dla zniesienia ulg podatkowych na energię słoneczną, co przewiduje ustawa One Big Beautiful Bill Act Trumpa. Jak zauważa Semafor, w praktyce może spowolnić to jednak rozwój energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych – tego rodzaju zachęty finansowe ułatwiają bowiem inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne. Wielu respondentów popiera więc samą technologię i chce jej szerszego wykorzystania, ale jednocześnie opowiada się za zmianami w prawie, które mogą utrudnić jej dalszy rozwój.