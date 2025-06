Konferencja PSEW 2025. Wspólny apel polskiej branży wiatrowej do rządu

PSEW 2025. Jaka będzie przyszłość energetyki w Polsce?

Konferencja PSEW 2025 odbyła się w kluczowym momencie dla polityki energetycznej kraju – tuż po wyborach prezydenckich i w przeddzień nowych regulacji unijnych. To, jak Polska odpowie na wyzwania klimatyczne i geopolityczne, zdecyduje o jej miejscu w Europie na dekady. Świnoujście stało się więc nie tylko miejscem branżowego dialogu, ale i ważnym forum współdecydowania o przyszłości energetyki w Polsce.

- Wybory prezydenckie za nami, a to oznacza powrót do codziennej pracy – także tej legislacyjnej, od której zależy tempo transformacji energetycznej w Polsce. Być może nadchodzący czas będzie dla branży bardziej wymagający, ale to tylko podkreśla, jak ważne jest nasze zaangażowanie i jedność. Musimy wspierać tych, którzy chcą modernizować polską energetykę, ale też umiejętnie przekonywać tych, którzy wciąż widzą więcej zagrożeń niż szans. Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Polski nie może zejść z listy priorytetów – to wspólna odpowiedzialność sektora, administracji i obywateli. Dlatego właśnie teraz – w tym momencie przełomu – spotykamy się na 20 Konferencji PSEW 2025 w Świnoujściu. To nie tylko największe wydarzenie w branży, ale realna przestrzeń wpływu, dialogu i współdecydowania. Mamy ambitne cele, gotowe rozwiązania i energię do działania. Teraz potrzebujemy obecności całej branży – by mówić jednym, silnym głosem o przyszłości polskiej energetyki – mówił Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Podczas konferencji PSEW 2025 ważną część dyskusji poświęcono relacjom między inwestorami a lokalnymi społecznościami. Podczas panelu „Mieszkańcy i wiatraki – jak zbudować dobre relacje oparte na wiedzy i zaufaniu” wójt gminy Potęgowo, Dawid Litwin, podkreślił, że kluczowy jest dialog oparty na konkretach: „Zupełnie inaczej jest, kiedy o zyskach opowiada inwestor, a co innego, gdy mówi o tym wójt pokazujący realne korzyści dla gminy. Bez pozytywnych relacji nie masz racji” – podkreślał Dawid Litwin. Z kolei Tomasz Miler, zastępca burmistrza Gryfina, zwracał uwagę na znaczenie transparentności: „Najgorsze jest ukrywanie danych. Trzeba jasno pokazać mieszkańcom, gdzie powstaną wiatraki i jakie będą tego konsekwencje.”

Wszyscy uczestnicy panelu zgodzili się, że cierpliwość i transparentność są niezbędne, by zbudować trwałe zaufanie i zapewnić powodzenie inwestycji w energetykę wiatrową.