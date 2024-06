Raport: Polska ma szansę zostać liderem w rozwoju energetyki wiatrowej

Według raportu największą rolę w rozwoju odegrają Australia, Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Wietnam, Brazylia, Kolumbia, Irlandia oraz Polska. Tymczasem mimo sporego potencjału, w Polsce wciąż nie zliberalizowano ustawy nakładającej ograniczenia na nowe inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, która w obecnym kształcie wymaga odległości co najmniej 700 metrów od zabudowań. Choć rząd obiecywał przyspieszenie prac nad nowym projektem, do tej pory nie trafił on pod obrady Rady Ministrów.

W analizie zwrócono uwagę na fakt, że rozwój energetyki wiatrowej wymaga wykwalifikowanych pracowników. Obecnie 48 proc. globalnej siły roboczej w energetyce wiatrowej zapewniają Chiny. 10 największych krajów w branży zatrudnia łącznie 1,23 miliona osób, z czego cztery z tych krajów znajdują się w Europie, cztery w Azji i dwa w obu Amerykach.