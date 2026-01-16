Ameby: Zagrożenie może czaić się w kranie

Naegleria fowleri jest dosyć zwodniczym przykładem zagrożenia. Oficjalnie do tej pory wykryto na świecie niespełna pół tysiąca przypadków zarażenia, zaledwie kilka rocznie. Tyle że w większości były one dotychczas odnotowywane w krajach globalnego Południa – gdzie systemy zdrowia są zwykle dosyć prymitywne i postępująca szybko choroba może wywołać zgon (w ciągu tygodnia), który „przemyka pod radarem”: realna przyczyna nie zostaje zidentyfikowana.

Zakażenie następuje w kontakcie z ciepłą, zwykle niezbyt czystą wodą: może to być zarówno akwen naturalny, jak jezioro, ale też np. nieodpowiednio dezynfekowany basen, a nawet wodociągi. Pierwotniak dostaje się do organizmu przez nos (dotyczy to tzw. postaci pełzakowej) – nerwem węchowym do mózgu, gdzie wywołuje wspomniane zapalenie. Najczęściej dochodzi do tego w trakcie kąpieli, gdy woda dostaje się do nosa np. w trakcie nurkowania lub po prostu wciągnięta w czasie zabawy.

W przypadku tego gatunku ameb zagrożenie jest stosunkowo dobrze rozpoznane – w laboratoriach na świecie trwają aktywne poszukiwania szczepionek. Część osób mających kontakt z groźną amebą może wychodzić z niego bez szwanku, gdyż wiele zależy od odporności posiadanej przez konkretną osobę.

Pas transmisyjny dla wirusów i bakterii

Groźny pierwotniak pojawiał się już w Polsce i naszym sąsiedztwie – w latach 80. XX w. zidentyfikowano go w wodach Jezior Konińskich, gdzie pobliska elektrownia spuszczała ciepłą wodę po chłodzeniu instalacji. W ubiegłym roku, po zakażeniu – być może w termach w Słowacji, choć późniejsze badania wody z obiektu nie wykazały obecności ameby – zmarł też 11-letni chłopiec z Polski.

Chińscy badacze twierdzą, że problem będzie się pojawiał coraz częściej: rośnie temperatura wód w naturalnych i sztucznych zbiornikach, ameby mogą się przedostawać do systemów wodnych, a egzotyczne dotąd zagrożenie łatwo przeoczyć lub zlekceważyć.