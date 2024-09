Szwajcaria i Włochy zmieniają przebieg granicy. To skutek zmian klimatu

Czytaj więcej Oceany i lodowce Naukowcy sprawdzili, co dzieje się pod „Lodowcem zagłady”. Niepokojące zjawisko Gigantyczny lodowiec Thwaitesa, zwany też „Lodowcem zagłady”, jest od wielu lat przedmiotem badań naukowców. Eksperci szacują, że jego proces topnienia może drastycznie wpłynąć na poziom mórz. Ostatnie badania wskazują na nowy, niepokojący trend.

Alpy: Lodowce topnieją w szybkim tempie

Eksperci od dłuższego czasu zaznaczają, że Europa to najszybciej ocieplający się kontynent na świecie. Wciąż rosnące temperatury sprawiają, że tamtejsze lodowce bardzo szybko topnieją. Dzieje się to także właśnie z rejonem w okolicach Matterhornu.

„Guardian” zauważa, że szwajcarskie lodowce straciły w 2023 roku 4 procent objętości. To drugi co do wielkości roczny spadek w historii – wskazuje Szwajcarska Akademia Nauk. Największy spadek – który wyniósł 6 procent – miał miejsce w 2022 roku.

W ubiegłym roku w pobliżu Matterhornu, po niemal czterech dekadach poszukiwań, odnaleziono szczątki niemieckiego wspinacza. Tamtejszy lodowiec z biegiem lat zaczął topnieć i ujawnił ciało alpinisty, które przez kilkadziesiąt lat znajdowało się pod śniegiem i lodem.

Niedawno włoscy eksperci stwierdzili, że do 2040 roku lodowiec Marmolada – największy lodowiec w Dolomitach – może całkowicie stopnieć, w ciągu ostatniego wieku stracił on bowiem 90 proc. swojej objętości. 3 lipca 2022 roku, w wyniku oderwania się z niego bloku lodu, zginęło 11 osób.