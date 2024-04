Ocean „zjada” Francję. Minister ostrzega: woda zabierze domy, hotele i kempingi

W rozmowie z francuskim kanałem TF1 Christophe Béchu, minister ds. transformacji ekologicznej, ostrzegł, że skutki zmian klimatycznych uderzają we Francję z wielką siłą. Polityk odniósł się w ten sposób do rządowego raportu, którego autorzy twierdzą, że zjawiska naturalne, podnoszenie się poziomu mórz i ingerencja człowieka w naturę sprawiają, że francuskie wybrzeże zmieni się w przyszłości – i to nie tak odległej – nie do poznania.

Francja: Erozja wybrzeża zagraża tysiącom domów

Eksperci z Centrum Studiów i Ekspertyzy ds. Zagrożeń, Środowiska, Mobilności i Rozwoju (Cerema) stworzyli raport, z którego wynika, że we Francji już niebawem erozja wybrzeża może sprawić, że zagrożone będzie około tysiąc budynków. To bardzo alarmujące między innymi dlatego, że połowa z nich to budynki mieszkalne. W dłuższej perspektywie sytuacja może się zaś dramatycznie pogorszyć – ostrzegają badacze.

Jak zauważył minister ds. transformacji ekologicznej Christophe Bechu, odnosząc się do raportu, w związku ze wzrostem poziomu oceanów, niektóre obszary Francji nie będą w przyszłości nadawać się do zamieszkania – konieczne będą między innymi przesiedlenia na inne tereny. „Ocean zjada naszą ziemię. Każdego tygodnia znika teren wielkości boiska do piłki nożnej” – wskazał polityk, zaznaczając, że w nadchodzących latach francuskie wybrzeże wyglądać może zupełnie inaczej, niż obecnie.

Francja mierzy się ze skutkami zmian klimatu. Utraciła już obszar około 30 kilometrów kwadratowych

Z raportu Crema wynika, że do 2028 roku erozja wybrzeża może stanowić zagrożenie dla około tysiąca budynków, z czego połowa to budynki mieszkalne. Do 2100 roku zaś – dla nawet 450 tysięcy. „Na północy kraju mamy powodzie, a na południu – susze. Na wschodzie ośrodki narciarskie, w których nie pada już śnieg, a na wybrzeżu – cofanie się linii brzegowej. Wszędzie widzimy skutki zmian klimatycznych” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) Bechu. "Erozja linii brzegowej stwarza poważne wyzwania dla niektórych społeczności przybrzeżnych w naszym kraju. Chcę uspokoić mieszkających tam Francuzów: państwo ich nie opuści" – dodał.