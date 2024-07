Oficjalnym powodem miało być dążenie do obniżenia cen energii, choć jak wynika z ustaleń organizacji pozarządowej Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), jedynie 1 proc. ropy wydobytej w ramach nowych koncesji na odwierty trafi do Wielkiej Brytanii do 2030 roku. Oznacza to, że eksploatacja zasobów Morza Północnego w zasadzie nie będzie miała wpływu na brytyjskie ceny energii.

W 2020 roku Wielka Brytania zadeklarowała nowy, ambitny cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, którego realizacja miała umieścić kraj na ścieżce prowadzącej do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Do 2030 roku brytyjskie emisje miały zostać ograniczone co najmniej o 68 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Realizacja tego planu przebiegała jednak dość opornie – w ubiegłym roku ówczesny premier Rishi Sunak oświadczył, że termin wprowadzenia zakazu nowych samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi zostanie przesunięty z 2030 roku na 2035 rok.

Obiecał również spowolnić plany wycofywania kotłów gazowych oraz działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej domów.

Zwycięstwo Partii Pracy może zasadniczo odwrócić tendencję do opóźniania istotnych działań klimatycznych. Nowy premier Keir Starmer ma jednak przed sobą niełatwe zadanie z uwagi na konieczność stawienia czoła wielu zaległym zobowiązaniom, z których nie wywiązał się poprzedni rząd.

Partia Pracy obiecała m.in. zakończyć wydawanie koncesji i z ostrożnością honorować te już zatwierdzone, jednak Starmer przyznał, że odejście od paliw kopalnych w Wielkiej Brytanii to wciąż kwestia bardzo odległa. Rząd planuje ożywić działania mające na celu osiągnięcie przez kraj neutralności zero netto do 2050 roku.