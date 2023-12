Lodowe trzęsienia ziemi mogą zagrozić północy Europy. Czym jest to zjawisko?

Zmiany klimatyczne powodują występowanie zjawisk, które bywają katastrofalne w skutkach – między innymi susz, fal rekordowych upałów czy powodzi. Teraz eksperci zajmujący się klimatem ostrzegają, że coraz częściej mogą powodować one – przynajmniej w niektórych częściach świata – inne niebezpieczne zjawisko. Rosnącym zagrożeniem – szczególnie na północy – mogą być lodowe trzęsienia ziemi. Czym są i co je powoduje?

Lodowe trzęsienia ziemi to zjawisko sejsmiczne spowodowane zbyt szybkim zamarzaniem wody w glebie. Najczęściej występują one podczas ekstremalnych warunków zimowych – wtedy, kiedy mokry, pozbawiony śniegu grunt, zamarza w szybkim tempie. Choć po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowano i opisano już ponad 200 lat temu, to pod lupę wzięto je dopiero wówczas, gdy dziewięć lat temu nawiedziło ono Toronto i niespodziewanie zagroziło tysiącom ludzi.