Wysycha największe jezioro Ameryki Południowej

Titicaca, jezioro o powierzchni to 8372 km kw., położone na terenie Peru i Boliwii, w północnej części zagłębienia Altiplano, pomiędzy wschodnimi i zachodnimi pasmami Andów, to największe jezioro wysokogórskie na Ziemi oraz najwyżej położone jezioro, na którym uprawiana jest żegluga statkami handlowymi. Jest to także największe – zarówno pod względem powierzchni, jak i pod względem objętości wody – jezioro w Ameryce Południowej. Jak podaje CNN, eksperci są bardzo zaniepokojeni jego stanem – ostrzegają, że zaczęło wysychać.

Reklama

Czytaj więcej Susza Jeziora na świecie wysychają. Tracą gigantyczne ilości wody Z badania opublikowanego z czasopiśmie naukowym "Science" wynika, że ponad połowa największych jezior i zbiorników wodnych na świecie utraciła gigantyczne ilości wody.

Najwyżej położone jezioro na Ziemi wysycha

Jak powiedział w rozmowie z CNN Sixto Flores, dyrektor Peruwiańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej i Hydrologicznej (Senamhi) w Puno, w ostatnim czasie opady były o 49 proc. niższe niż ich średnia liczba od sierpnia 2022 do marca 2023 roku, gdy występuje pora deszczowa.

Mimo że poziom wody w jeziorze Titicaca zmienia się z roku na rok, to obecnie zjawisko jest niezwykle nasilone, co niepokoi naukowców. Meteorolodzy są zdania, że spowodowała to przede wszystkim rekordowa fala upałów – zwiększyła ona bowiem parowanie. Zdaniem badaczy, jeśli warunki pogodowe nie ulegną zmianie, do grudnia poziom wody będzie najniższy od 1996 roku.