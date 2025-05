Zwolennicy geoinżynierii zaznaczają, że pogłębiający się kryzys klimatyczny i brak skutecznych działań na rzecz ograniczenia emisji wymuszają przygotowanie planu awaryjnego.„Dekarbonizacja to nasza pierwsza i najlepsza szansa, by uniknąć punktów krytycznych. Jednak obecny rozwój sytuacji klimatycznej może doprowadzić do ich przekroczenia niezależnie od osiągnięcia neutralności emisyjnej, dlatego musimy rozważać różne scenariusze działania” – wskazuje prof. Mark Symes, dyrektor programu Aria. „Celem jest możliwie jak najbardziej przejrzyste zbadanie, czy którakolwiek z proponowanych metod ochładzania planety może być kiedykolwiek bezpieczna do zastosowania” – dodał. „Życie w Wielkiej Brytanii może stać się bardzo trudne, jeśli którykolwiek z punktów krytycznych zostanie przekroczony” – zaznaczył.

Krytycznie z kolei o inicjatywie wypowiada się prof. Raymond Pierrehumbert z Uniwersytetu Oksfordzkiego. „Geoinżynieria słoneczna ma ogromne i niepokojące konsekwencje dla społeczeństwa. Finansowanie przez Wielką Brytanię stwarza niebezpieczny precedens dla innych rządów, by pójść tym śladem. To szczyt nierozwagi, by otwierać drzwi dla eksperymentów bez krajowego czy międzynarodowego systemu zarządzania” – ocenia.

Podobnego zdania jest Mary Church z Center for International Environmental Law, organizacji pozarządowej zajmującej się prawem środowiskowym. „Geoinżynieria słoneczna jest z natury nieprzewidywalna i może jeszcze bardziej rozregulować już rozchwiany system klimatyczny. Prowadzenie małoskalowych eksperymentów grozi normalizacją kontrowersyjnych teorii i przyspieszeniem rozwoju technologicznego, co może doprowadzić do pełnoskalowego wdrożenia” - mówi.

Geoinżynieria: sposób na walkę ze zmianami klimatu?

Większość propozycji związanych z geoinżynierią klimatu koncentruje się na ograniczeniu ilości światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Jednak – jak wskazuje wielu naukowców – próba przejęcia kontroli nad promieniowaniem słonecznym może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, w tym między innymi zakłócenia opadów deszczu kluczowych dla produkcji żywności.

Jeden z eksperymentów – finansowanych przez program Aria – polegać będzie na wysłaniu balonu meteorologicznego do stratosfery nad USA lub Wielką Brytanią. Jego celem będzie zbadanie, jak nietoksyczne cząstki mineralne zmieniają swoje właściwości pod wpływem warunków wysokościowych.