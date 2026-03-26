Sunflare – nowa odmiana jabłka stworzona przez naukowców z Washington State University w Stanach Zjednoczonych – powstała nie tylko z myślą o wyjątkowym smaku, ale i o przyszłości rolnictwa w warunkach rosnącej niepewności klimatycznej i gospodarczej.
Amerykański rynek jabłek – wart 23 miliardy dolarów – jest bardzo istotną częścią rolnictwa w USA. Owoce muszą jednak być nie tylko smaczne, ale też odporne na zmiany klimatu.
Naukowcy z niemieckich uniwersytetów odkryli, że wizerunek smutnego, samotnego banana nad koszykiem pojedynczych owoców sprawił, że konsumenci chęt...
W odpowiedzi na trudną sytuację, eksperci z Washington State University w Stanach Zjednoczonych zaprezentowali nową odmianę jabłka o nazwie Sunflare – informuje dziennik „The New York Times”. Według badaczy ma ona dobrze znosić nieprzewidywalne warunki pogodowe.
Opracowanie nowej odmiany jabłka było długotrwałym i skomplikowanym procesem. „Czas, jaki to zajmuje, jest zdumiewający” – podkreśla Jeremy Tamsen z Washington State University w rozmowie z „NYT”.
Jak wskazuje ekspert, od momentu krzyżowania gatunków owoców do uzyskania patentu mija zwykle od 18 do 25 lat. Proces rozpoczyna się w laboratorium, gdzie naukowcy określają pożądane cechy produktu, a następnie ręcznie przeprowadzają zapylenie. Później sadzi się tysiące drzew i przez lata analizuje ich owoce pod kątem kwasowości, trwałości przechowywania czy odporności na choroby. Większość potencjalnych odmian zostaje odrzucona.
Banany – najczęściej spożywane owoce na świecie, będące czwartym najważniejszym plonem po pszenicy, ryżu i kukurydzy – mierzą się z kryzysem klimat...
Jabłko Sunflare powstało ze skrzyżowania amerykańskich odmian Honeycrisp i Cripps Pink. Pierwsza z nich ceniona jest za chrupkość i soczystość, ale jest trudna w uprawie i przechowywaniu. Druga odmiana jest zaś bardziej kwaśna, ale jednocześnie bardziej odporna.
Jak wskazują badacze, nowo powstała odmiana Sunflare „charakteryzuje się różowo-czerwonym rumieńcem na żółtej skórce oraz zrównoważonym, słodko-kwaśnym smakiem preferowanym przez amerykańskich konsumentów”. Dodatkowo ma krótszy okres wegetacji oraz grubszą – w związku z czym bardziej odporną – skórkę. Dzięki temu jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury i łatwiej ją magazynować.
Sunflare jest już kolejnym projektem zespołu badawczego z Washington State University, który wcześniej opracował odmianę Cosmic Crisp. Ta – wprowadzona w 2019 r. – szybko zdobyła popularność. „Przyciągnęła ludzi, którzy normalnie nie jedzą jabłek” – wskazują eksperci. Cosmic Crisp stał się istotnym źródłem dochodu dla uczelni – opłaty licencyjne przyniosły jej w ubiegłym roku aż osiem milionów dol. Sadownicy wyhodowali 22,5 miliona drzew tej odmiany.
Nazwa Sunflare została wyłoniona w konkursie, w którym zgłoszono 15 tysięcy pomysłów. Obecnie jabłko prezentowane jest na uczelniach i targach rolniczych, by zainteresować producentów. Choć sadownicy w stanie Waszyngton mają rozpocząć nasadzenia już wiosną, to konsumenci będą musieli jeszcze trochę poczekać – zobaczą owoce w sklepach dopiero w 2029 r.
Eksperci wskazują, że wprowadzenie jabłka Sunflare na rynek może trwać dłużej niż w przypadku innych odmian, na przykład Cosmic Crisp. Powodem są zarówno napięcia handlowe, jak i nadmiar nowych odmian na rynku. „Znajdujemy się w sytuacji, w której podaż ma trudności z dopasowaniem się do popytu oraz jest zbyt wiele nowych jabłek i niewystarczająco dużo miejsca na półkach” – zaznacza Brianna Shales, jedna z badaczek.
Coraz częstsze i dłuższe susze, późne przymrozki spowodowane łagodnymi zimami i wczesne rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego oraz wzrost częstości hura...
Branża sadownicza w stanie Waszyngton – zatrudniająca około 68 tysięcy osób – mierzy się z trudnościami. „Ogólnie w naszej branży, na całym świecie, koszty rosną, a zagrożenia się zwiększają, ale konsumenci nie są skłonni płacić wyższych cen, które się z tym wiążą” – wskazują badacze. Jednocześnie w ostatniej dekadzie pojawiło się wiele nowych odmian, co doprowadziło do przepełnienia półek sklepowych i zaostrzenia konkurencji.
Zdaniem naukowców rozwój nowych odmian jest niezbędny, by sprostać zmieniającym się warunkom klimatycznym i oczekiwaniom konsumentów. „Żadne jabłko nie robi wszystkiego dla wszystkich” – podkreśla Kate Evans, dodając, że Sunflare może pomóc branży, gdyż odmiana ta zaprojektowana została nie tylko z myślą o wyjątkowym smaku, ale i o przyszłości rolnictwa w warunkach rosnącej niepewności klimatycznej i gospodarczej.
