Amerykański rynek jabłek – wart 23 miliardy dolarów – jest bardzo istotną częścią rolnictwa w USA. Owoce muszą jednak być nie tylko smaczne, ale też odporne na zmiany klimatu.

Sunflare: Jabłko, które ma zrewolucjonizować rynek

W odpowiedzi na trudną sytuację, eksperci z Washington State University w Stanach Zjednoczonych zaprezentowali nową odmianę jabłka o nazwie Sunflare – informuje dziennik „The New York Times”. Według badaczy ma ona dobrze znosić nieprzewidywalne warunki pogodowe.

Opracowanie nowej odmiany jabłka było długotrwałym i skomplikowanym procesem. „Czas, jaki to zajmuje, jest zdumiewający” – podkreśla Jeremy Tamsen z Washington State University w rozmowie z „NYT”.

Jak wskazuje ekspert, od momentu krzyżowania gatunków owoców do uzyskania patentu mija zwykle od 18 do 25 lat. Proces rozpoczyna się w laboratorium, gdzie naukowcy określają pożądane cechy produktu, a następnie ręcznie przeprowadzają zapylenie. Później sadzi się tysiące drzew i przez lata analizuje ich owoce pod kątem kwasowości, trwałości przechowywania czy odporności na choroby. Większość potencjalnych odmian zostaje odrzucona.

Jak powstało jabłko Sunflare? Odmiana odporna na zmiany klimatu

Jabłko Sunflare powstało ze skrzyżowania amerykańskich odmian Honeycrisp i Cripps Pink. Pierwsza z nich ceniona jest za chrupkość i soczystość, ale jest trudna w uprawie i przechowywaniu. Druga odmiana jest zaś bardziej kwaśna, ale jednocześnie bardziej odporna.

Jak wskazują badacze, nowo powstała odmiana Sunflare „charakteryzuje się różowo-czerwonym rumieńcem na żółtej skórce oraz zrównoważonym, słodko-kwaśnym smakiem preferowanym przez amerykańskich konsumentów”. Dodatkowo ma krótszy okres wegetacji oraz grubszą – w związku z czym bardziej odporną – skórkę. Dzięki temu jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury i łatwiej ją magazynować.

Sunflare jest już kolejnym projektem zespołu badawczego z Washington State University, który wcześniej opracował odmianę Cosmic Crisp. Ta – wprowadzona w 2019 r. – szybko zdobyła popularność. „Przyciągnęła ludzi, którzy normalnie nie jedzą jabłek” – wskazują eksperci. Cosmic Crisp stał się istotnym źródłem dochodu dla uczelni – opłaty licencyjne przyniosły jej w ubiegłym roku aż osiem milionów dol. Sadownicy wyhodowali 22,5 miliona drzew tej odmiany.

Nazwa Sunflare została wyłoniona w konkursie, w którym zgłoszono 15 tysięcy pomysłów. Obecnie jabłko prezentowane jest na uczelniach i targach rolniczych, by zainteresować producentów. Choć sadownicy w stanie Waszyngton mają rozpocząć nasadzenia już wiosną, to konsumenci będą musieli jeszcze trochę poczekać – zobaczą owoce w sklepach dopiero w 2029 r.

Eksperci wskazują, że wprowadzenie jabłka Sunflare na rynek może trwać dłużej niż w przypadku innych odmian, na przykład Cosmic Crisp. Powodem są zarówno napięcia handlowe, jak i nadmiar nowych odmian na rynku. „Znajdujemy się w sytuacji, w której podaż ma trudności z dopasowaniem się do popytu oraz jest zbyt wiele nowych jabłek i niewystarczająco dużo miejsca na półkach” – zaznacza Brianna Shales, jedna z badaczek.

Jabłka w czasach zmian klimatu

Branża sadownicza w stanie Waszyngton – zatrudniająca około 68 tysięcy osób – mierzy się z trudnościami. „Ogólnie w naszej branży, na całym świecie, koszty rosną, a zagrożenia się zwiększają, ale konsumenci nie są skłonni płacić wyższych cen, które się z tym wiążą” – wskazują badacze. Jednocześnie w ostatniej dekadzie pojawiło się wiele nowych odmian, co doprowadziło do przepełnienia półek sklepowych i zaostrzenia konkurencji.

Zdaniem naukowców rozwój nowych odmian jest niezbędny, by sprostać zmieniającym się warunkom klimatycznym i oczekiwaniom konsumentów. „Żadne jabłko nie robi wszystkiego dla wszystkich” – podkreśla Kate Evans, dodając, że Sunflare może pomóc branży, gdyż odmiana ta zaprojektowana została nie tylko z myślą o wyjątkowym smaku, ale i o przyszłości rolnictwa w warunkach rosnącej niepewności klimatycznej i gospodarczej.