Z tego artykułu dowiesz się: Mechanizmy wpływu rosnących temperatur na poziom aktywności fizycznej społeczeństw.

Prognozowane globalne konsekwencje zdrowotne wynikające ze spadku aktywności fizycznej.

Dodatkowe skutki zdrowotne i ekonomiczne powiązane z brakiem aktywności.

Identyfikacja grup społecznych i regionów najbardziej narażonych na to zjawisko.

Metodologia i podstawy naukowe przedstawionych prognoz.

Proponowane działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym trendom.

Nie od dziś wiadomo, że rosnące na świecie temperatury – będące konsekwencją zmian klimatu – wpływają nie tylko na środowisko, ale także na ludzi. Z najnowszego badania, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „The Lancet Global Health”, płyną jednak zaskakujące wnioski – wskazuje ono bowiem, że globalne ocieplenie może znacząco ograniczyć aktywność fizyczną ludzi, co w nadchodzących latach może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Naukowcy ostrzegają: Globalne ocieplenie ogranicza aktywność fizyczną i zwiększa ryzyko chorób

W ramach badania opublikowanego w czasopiśmie „The Lancet Global Health” eksperci przeanalizowali dane z lat 2000–2022 ze 156 krajów, a następnie na ich podstawie opracowali prognozy dotyczące zmian, które mogą nastąpić do 2050 r.

Główny wniosek naukowców z badania jest taki, że rosnące temperatury sprawiają, iż aktywność fizyczna w wielu regionach świata staje się dla ludzi nie tylko mniej atrakcyjna, ale też nierzadko wręcz niebezpieczna. Zjawisko to – nasilające się wraz z postępującym globalnym ociepleniem – może mieć bardzo duży – i negatywny – wpływ na zdrowie publiczne.