Nie od dziś wiadomo, że rosnące na świecie temperatury – będące konsekwencją zmian klimatu – wpływają nie tylko na środowisko, ale także na ludzi. Z najnowszego badania, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „The Lancet Global Health”, płyną jednak zaskakujące wnioski – wskazuje ono bowiem, że globalne ocieplenie może znacząco ograniczyć aktywność fizyczną ludzi, co w nadchodzących latach może mieć bardzo poważne konsekwencje.
W ramach badania opublikowanego w czasopiśmie „The Lancet Global Health” eksperci przeanalizowali dane z lat 2000–2022 ze 156 krajów, a następnie na ich podstawie opracowali prognozy dotyczące zmian, które mogą nastąpić do 2050 r.
Główny wniosek naukowców z badania jest taki, że rosnące temperatury sprawiają, iż aktywność fizyczna w wielu regionach świata staje się dla ludzi nie tylko mniej atrakcyjna, ale też nierzadko wręcz niebezpieczna. Zjawisko to – nasilające się wraz z postępującym globalnym ociepleniem – może mieć bardzo duży – i negatywny – wpływ na zdrowie publiczne.
Analiza wskazuje, że każdy dodatkowy miesiąc ze średnią temperaturą powyżej 27,8°C zwiększa poziom braku aktywności fizycznej średnio o 1,5 punktu proc. na świecie. W krajach o niskich i średnich dochodach wzrost ten jest jeszcze wyższy – wynosi 1,85 punktu proc.
Największe spadki aktywności fizycznej eksperci przewidują w najcieplejszych regionach globu, takich jak Ameryka Środkowa, Karaiby, wschodnia część Afryki Subsaharyjskiej oraz równikowa Azja Południowo-Wschodnia. W tych obszarach poziom braku aktywności może wzrosnąć nawet o ponad cztery punkty proc. miesięcznie – wskazują badacze.
Badanie zwraca również uwagę na wyraźny problem nierówności – wynika z niego bowiem, że najbardziej ucierpią te regiony, które mają najmniejsze możliwości, by dostosować się do zmieniających się warunków. „To nie jest tylko historia klimatu, to także historia nierówności. Miejsca najbardziej narażone na wzrost braku aktywności często mają najmniej zasobów, by się do tego przystosować” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Christian García-Witulski, naukowiec specjalizujący się w analizie wpływu stylu życia i zmian klimatycznych na zdrowie ludzi. Jak dodaje, ograniczony dostęp do klimatyzacji, brak bezpiecznych przestrzeni wewnętrznych do ćwiczeń oraz mniejsza elastyczność czasu sprzyjają rezygnacji z aktywności w czasie upałów.
Co ciekawe, badanie wskazuje również na większy wzrost braku aktywności wśród kobiet. Zdaniem ekspertów może to wynikać zarówno z różnic fizjologicznych, jak i czynników społecznych, takich jak mniejszy dostęp do chłodnych miejsc do ćwiczeń czy ograniczenia czasowe.
Wyniki badania wskazują, że do 2050 r. wzrost braku aktywności fizycznej może przyczynić się do około 500 tysięcy dodatkowych przedwczesnych zgonów rocznie. Przewidywane są także znaczące straty ekonomiczne – od 2,4 mld do 3,68 mld dol. rocznie w wyniku spadku produktywności.
„Brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, niektórych nowotworów oraz zaburzeń zdrowia psychicznego, które skracają oczekiwaną długość życia” – zauważa García-Witulski.
Przewidywania niezwykle niepokoją naukowców także dlatego, że problem już teraz ma globalny wymiar – według danych odpowiada on obecnie za około 5 proc. wszystkich zgonów wśród dorosłych. Jednocześnie około jedna trzecia światowej populacji nie spełnia zaleceń dotyczących tygodniowej aktywności fizycznej opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Eksperci wskazują na konkretne działania, które mogą ograniczyć negatywne skutki spadku aktywności fizycznej spowodowanego rosnącymi temperaturami. Wskazują tu między innymi na projektowanie chłodniejszych miast poprzez zwiększanie liczby drzew i zacienionych przestrzeni, zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo klimatyzowanych miejsc do ćwiczeń, dostarczanie jasnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas upałów oraz podejmowanie ambitnych działań na rzecz redukcji emisji.
Zdaniem autorów badania aktywność fizyczna powinna być traktowana jako element zdrowia publicznego wrażliwy na zmiany klimatu, a nie wyłącznie kwestia indywidualnych wyborów ludzi. „Utrzymanie aktywności w ocieplającym się świecie zależy nie tylko od motywacji jednostki, ale także od planowania urbanistycznego, infrastruktury oraz dostępu do rzetelnych informacji” – zauważa García-Witulski.
Naukowcy zauważają, że wyniki ich badania opierają się na modelach prognostycznych bazujących na deklarowanej aktywności fizycznej. Istotne jest także to, że analiza uwzględnia jedynie wysokie temperatury, pomijając inne skutki zmian klimatycznych, takie jak intensywne opady, powodzie czy cyklony.
