W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie Polaków zakupem nieruchomości w krajach takich jak Hiszpania, Portugalia czy Maroko. Największą popularnością cieszy się Hiszpania, zgodnie z raportem Registradores de España, w ubiegłym roku Polacy kupili w tym kraju ponad 4 tys. domów i apartamentów.
Udział Polaków w hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych wynosi 4,26 proc., co uplasowało nas w pierwszej dziesiątce obcokrajowców. Wśród głównych motywacji do zakupu nieruchomości w Hiszpanii hiszpański dziennik ekonomiczny „Expansion” wymienia bezpieczeństwo.
Tymczasem naukowcy ostrzegają, że region coraz bardziej cierpi z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, wynikających z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.
Od 16 stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedziło aż 9 burz, a najsilniej ucierpiały Hiszpania, Portugalia i Maroko. Hiszpania zmagała się z powodziami oraz rozległymi uszkodzeniami infrastruktury, w wyniku których ponad 12,4 tys. osób było zmuszonych do ewakuacji. Łącznie w wyniku tych zdarzeń ucierpiało 115 tys. osób w 19 wioskach w Sierra de Cádiz, na pomoc ruszył rząd hiszpański, przeznaczając ponad 7 miliardów euro na pomoc, a kolejny 1,78 miliarda euro przekazał rząd regionu Andaluzji.
Do czynników decydujących o atrakcyjności – a zatem i cenie – nieruchomości trzeba dodać kolejny: odporność klimatyczną. Chodzi zarówno o bezpieczn...
W Portugalii 6 osób zginęło w wyniku sztormu Kristin, a milion osób ucierpiał w wyniku awarii prądu i szkód budowlanych. Kwota, którą portugalski rząd obiecał wesprzeć poszkodowanych, wyniosła 3,5 mld euro. W północnej części Maroka powodzie doprowadziły do 43 zgonów i zmusiły do przesiedlenia 300 tys. osób. Władze kraju zdecydowały o uruchomieniu planu naprawczego o wartości 280 milionów euro.
Jak szacują naukowcy z World Weather Attribution, bez wzrostu globalnej temperatury o 1,3°C, dni z opadami deszczu w regionie Morza Śródziemnego byłyby o jedną trzecią mniej intensywne. Oceniają również, że emisje dwutlenku węgla odpowiadają za 11 proc. wzrostu intensywności opadów deszczu w niektórych regionach Hiszpanii i Portugalii.
Region zmaga się również z intensywnymi pożarami lasów. W lecie ubiegłego roku w Hiszpanii i Portugalii spłonęło pół miliona hektarów lasów. Naukowcy z Imperial College of London ocenili, że wybuch pożarów był aż 40 razy bardziej prawdopodobny z powodu zmian klimatu, a ich intensywność o 30 proc. większa. Najnowsze badanie opublikowane na łamach czasopisma „Science”, we współpracy z Poczdamskim Instytutem Badań nad Wpływem Klimatu wykazało, że do 2100 r. płonąć może ponad 200 000 hektarów europejskich lasów rocznie.
Jak przyznaje dr Michał Marosz, klimatolog, z DataCraft LAB-u Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe przypominają o tym, że „zmiana klimatu to nie tylko wzrost wartości temperatury powietrza wzmacniający pozytywne odczucia”.
– Sezon zimowy w klimacie śródziemnomorskim charakteryzują najwyższe w przebiegu rocznym sumy opadów, jednak ostatnie tygodnie pokazały, że „gwałtowna” i niebezpieczna dla ludzi i infrastruktury pogoda, nie powinna być kojarzona jedynie z sezonem letnim i np. ekstremalnie wysokimi wartościami temperatury powietrza i powodziami błyskawicznymi generowanymi przez ulewne deszcze. – podkreśla Marosz i dodaje, że decyzja o zakupie nieruchomości w regionie powinna być dobrze przemyślana.
– W Hiszpanii rośnie ryzyko fizyczne dla nieruchomości z dwóch stron: częstszych upałów i suszy oraz epizodów bardzo intensywnych opadów prowadzących do powodzi błyskawicznych. Lokalizacja i typ budynku będą coraz wyżej „wyceniane” przez rynek i ubezpieczycieli. Z perspektywy komfortu i kosztów utrzymania, przewagę będą miały mieszkania o dobrej ochronie przed upałem (izolacja, zacienienie, wentylacja, sprawna klimatyzacja) oraz o mniejszej ekspozycji na „miejską wyspę ciepła”. Ponadto, w regionach deficytu wody rośnie znaczenie ryzyk regulacyjnych i operacyjnych (ograniczenia zużycia, koszty wody), co szczególnie dotyczy domów z ogrodami/basenami i najmu turystycznego. – mówi naukowiec.
Większość ludzi na świecie woli chronić środowisko niż rozwijać gospodarkę, jeśli trzeba wybrać jedno z dwóch –...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Portugalię karę finansową w wysokości 10 mln euro. Powód?...
Badacze ostrzegają, że w słuchawkach, z których korzystamy niemal każdego dnia, obecne mogą być niezwykle szkodl...
Ogólnoeuropejskie badanie opinii przeprowadzone w 27 państwach kontynentu pokazuje, że Europejczyków łączy obawa...
