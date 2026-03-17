Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób opracowano nowy model analizy zagrożeń klimatycznych i wpływu emisji.

Jak intensywnie wzrosły ekstremalne upały w Europie Środkowej i Południowej w porównaniu do wcześniejszych dekad.

W jakim stopniu odpowiedzialność za te zjawiska przypisuje się ludzkim emisjom.

Jakie regiony Europy doświadczają najbardziej znaczących skutków zmian klimatycznych.

Dlaczego Europa wyróżnia się na tle świata pod względem tempa ocieplenia.

Jaka jest zależność między niewielkimi zmianami średniej temperatury a intensywnością ekstremalnych zjawisk pogodowych.

O ile odpowiednie dane zbierane w długoterminowej perspektywie są dostępne, rozwój pomiarów zagrożeń wynikających ze zmian klimatu może zostać prześledzony – rok po roku, dekada po dekadzie. Zarówno w Europie, jak i w jakimkolwiek innym regionie świata – podkreśla kierujący pracami austriackich badaczy Gottfried Kirchengast.

Reklama Reklama

Na podstawie swojego oprogramowania twórcy modelu są w stanie zbierać i porównywać, a następnie analizować i prognozować zagrożenia związane z falami upałów, powodziami i suszami. W ten sposób powstaje przede wszystkim wyjątkowo dokładna baza danych o częstotliwości, długości występowania, intensywności czy przestrzennym zasięgu ekstremów pogodowych. Dane pozwalają też wnioskować na temat tego, w jakim stopniu za tego typu zjawiska odpowiadają emitenci.

Upały w Europie: Nowe badanie ekspertów

Pierwsze opracowanie odnosi się przede wszystkim do Austrii i całego regionu środkowej i południowej Europy. „Porównując obecny okres 2010-2024 do okresu referencyjnego 1961-1990, odkryliśmy czynnik wzmacniający ekstremalne upały średnio dziesięciokrotnie (od pięciu do 25 razy)” – piszą naukowcy w artykule opublikowanym na łamach magazynu „Weather and Climate Extremes”. Poziom owego „wzmocnienia” różni się w zależności od kraju i przyjętego dla niego poziomu odniesienia, „progu” wynikającego ze statystyk z lat 1961-1990. Przykładowo, dla Austrii badacze określili wzmocnienie jako ośmiokrotne w porównaniu do okresu referencyjnego.