Środowisko czy PKB? Wyniki globalnego badania

Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na mieszkańcach krajów Globalnej Północy i wskazywały cechy typowe dla osób, które przedkładają ochronę środowiska nad wzrost gospodarczy. Zazwyczaj były to osoby lepiej wykształcone, o poglądach bardziej lewicowych, młodsze oraz kobiety. Obecna analiza wykazała jednak, że w wielu państwach spoza świata zachodniego powszechnie przyjmowane założenia dotyczące takich cech jak wykształcenie, płeć, wiek, dochód czy poglądy polityczne nie sprawdzają się. W niektórych przypadkach większe poparcie dla ochrony środowiska występuje wśród mężczyzn, osób starszych, grup o niższych dochodach lub osób o bardziej prawicowych poglądach, co podkreśla, jak silnie kontekst kulturowy, polityczny i ekonomiczny wpływa na opinie społeczne. „To pokazuje, że nie istnieje uniwersalny zestaw czynników wpływających na to, czy ludzie stawiają środowisko ponad gospodarkę” – zaznaczają autorzy badania.

Ogółem na świecie niemal 58 proc. ankietowanych wybiera ochronę środowiska zamiast wzrostu gospodarczego, gdy cele te są ze sobą sprzeczne. Najwięcej respondentów, którzy są takiego zdania, odnotowano w Europie Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej, obu Amerykach, Australii oraz Nowej Zelandii. Dane pokazują także, że w krajach zachodnich są to kobiety, osoby młodsze, lepiej wykształcone oraz o bardziej liberalnych poglądach częściej stawiają na środowisko.

Mniejsze poparcie dla ochrony środowiska występuje zaś w Europie Wschodniej, Azji Centralnej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie, co – zdaniem badaczy – może wynikać z niższego poziomu zamożności tych regionów, a tym samym większej potrzeby rozwoju gospodarczego w celu poprawy warunków życia. W wielu krajach spoza Zachodu widoczne są też bardziej zróżnicowane wzorce, a zależności między czynnikami demograficznymi a podejściem do ochrony środowiska są słabsze – wskazują eksperci.

Eksperci: Następuje zmiana akcentów w polityce gospodarczej

Autorzy badania zaznaczają, że zaobserwować można wyraźne poparcie dla przesunięcia uwagi ze wzrostu gospodarczego na ochronę środowiska. To jeden z głównych postulatów teorii degrowth (dewzrost), której celem jest redukcja zużycia zasobów i energii, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną, przy jednoczesnym zwiększeniu dobrostanu społecznego, sprawiedliwości i jakości życia, zamiast dążenia do wzrostu PKB.