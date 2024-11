Kraje BRICS odchodzą od paliw kopalnych. To sukces jednego państwa

Według najnowszej analizy organizacji Global Energy Monitor, udział mocy wytwórczych pochodzących z węgla, ropy i gazu w krajach BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, a także Egipt, Etiopia, Iran, ZEA) mocno spadł w ostatnich latach, a do końca tego roku ma szansę spaść poniżej 50 proc. Jest to w sporej mierze zasługa Chin, które w ciągu minionych pięciu lat intensywnie inwestowały w rozwój czystej energii. W porównaniu z innymi krajami grupy, w ciągu ostatnich pięciu lat udział Chin w mocy wytwórczej paliw kopalnych spadł dwukrotnie. Obecnie kraje BRICS generują ponad jedną trzecią światowego PKB i mniej więcej połowę globalnych emisji CO2.

Reklama

BRICS stawia na energię odnawialną – i węgiel

Eksperci oceniają, że wśród rozwijanych w krajach BRICS mocy, energia wiatrowa i fotowoltaika są dwukrotnie większe niż moce generowane przez węgiel, gaz i ropę. Co więcej, w przygotowaniu znajduje się wystarczająca liczba projektów, aby do 2030 roku niemal potroić te moce, co pokrywa się z celem uzgodnionym na ubiegłorocznym szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju. To jedno z najważniejszych ustaleń, wspierające utrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomów przedindustrialnych.

Czytaj więcej Emisje Nowy raport ONZ na temat redukcji emisji. Kto ma najwięcej do zrobienia? Kontynuacja obecnej polityki doprowadzi do katastrofy klimatycznej – przekonują autorzy nowego raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i wzywają najbogatsze kraje świata: musicie wziąć na siebie ciężar redukcji emisji.

Według analizy danych w Global Integrated Power Tracker, do końca roku w krajach BRICS uruchomione zostaną 72 gigawaty (GW) mocy wytwórczych pochodzących z paliw kopalnych. Nawet w sytuacji dodania kolejnych 88 GW w budowie, wciąż byłoby to mniej niż zainstalowane już w tym roku instalacje niekopalne (190 GW).

Do końca roku kraje BRICS mają dysponować ok. 2289 GW mocy odnawialnych. Dla porównania, moce z paliw kopalnych osiągną 2245 GW. Unia Europejska osiągnęła 50 proc. udział energii odnawialnej w miksie energetycznym w 2010 roku, a grupa G7 w 2023 roku.