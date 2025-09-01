MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PTWP

Energy Days zgromadzą ekspertów, przedsiębiorców i liderów sektora, tworząc przestrzeń do rozmów o kluczowych wyzwaniach transformacji energetycznej. Jak podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, siłą wydarzenia jest różnorodność tematów i uczestników, których łączy wspólny cel – rozwój polskiej energetyki.

– To miejsce, w którym spotykają się idee, innowacyjne technologie i ludzie kształtujący przyszłość sektora. Stawiamy na pogłębioną dyskusję, prezentację przełomowych rozwiązań oraz budowanie trwałych relacji biznesowych. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja, Energy Days inspiruje i mobilizuje do realnych działań – mówi Wojciech Kuśpik.

Energy Days to platforma spotkań dla przedstawicieli całego sektora energetycznego – od wytwórców energii, przez dostawców technologii, po samorządy i instytucje finansowe. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w kilkudziesięciu sesjach tematycznych. Równolegle otwarta będzie część wystawiennicza, w której firmy zaprezentują produkty, usługi i innowacyjne rozwiązania.

Jednym z kluczowych punktów programu będzie Suppliers’ Day – forum, które ułatwia bezpośrednie kontakty między dostawcami technologii i usług a inwestorami. To przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych możliwości współpracy.

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele branży energetycznej – eksperci i liderzy projektów kształtujący politykę sektora. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła reprezentantów najważniejszych firm, instytucji rządowych oraz regulatorów rynku, co potwierdza rangę wydarzenia.

Rejestracja, agenda, partnerzy Energy Days i szczegóły dostępne są na energydays.pl

