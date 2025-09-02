Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz rosnących wymagań regulacyjnych i oczekiwań społecznych precyzyjnie zaplanowane działania – zarówno na poziomie państw, jak i organizacji – stają się koniecznością. COP30 będzie ważnym punktem odniesienia dla oceny globalnych postępów we wdrażaniu porozumienia paryskiego.

W tym roku szczególne znaczenie ma fakt, że w Belém poddane zostaną weryfikacji dotychczasowe zobowiązania klimatyczne, co czyni tegoroczny PRECOP jeszcze istotniejszym forum wymiany poglądów i przygotowania wspólnych rekomendacji.

W Katowicach nie zabraknie odniesień do priorytetów wyznaczonych na COP30 – w tym kwestii ochrony bioróżnorodności, sprawiedliwej transformacji oraz konieczności przejścia od negocjacji do realnych działań. Dyskutowane będą także zagadnienia związane z edukacją i świadomością klimatyczną, rolą zrównoważonej gospodarki oraz znaczeniem technologii i sztucznej inteligencji w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Zielona agenda PRECOP 2025

W centrum tegorocznej debaty znajdą się tematy o szczególnym znaczeniu dla przyszłości klimatu i gospodarki. Jednym z nich będzie rola sztucznej inteligencji i big data w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Technologie te wspierają analizę danych środowiskowych, prognozowanie ryzyk klimatycznych oraz precyzyjne raportowanie.

Kolejną istotną ścieżką będzie zrównoważone budownictwo – od projektowania energooszczędnych obiektów, przez zastosowanie materiałów niskoemisyjnych, po modelowanie cyklu życia budynków.

Szczególne miejsce w programie zajmą także zrównoważone finanse i zielone inwestycje. Dyskusje będą dotyczyć tego, czy każda „zielona złotówka” przekłada się na realną zmianę oraz jakie decyzje podejmują banki, fundusze i instytucje finansowe, aby kształtować rynek inwestycji wspierających transformację klimatyczną

W ciągu dwóch dni konferencji nie zabraknie też rozmów o odpowiedzialnym biznesie – w szczególności o raportowaniu niefinansowym, przeciwdziałaniu greenwashingowi oraz budowaniu wiarygodnej, etycznej komunikacji środowiskowej.

Program PRECOP 2025 obejmie około 30 sesji merytorycznych, w ramach których poruszone zostaną także inne istotne zagadnienia, m.in. adaptacja do skutków zmiany klimatu, zielone finanse, edukacja klimatyczna, zdrowie publiczne, regulacje prawne, rola samorządów czy transformacja miast i przemysłu. To kompleksowy przegląd wyzwań i rozwiązań współczesnego świata w obliczu kryzysu klimatycznego.

Nagrody Green Changer

Stałym elementem konferencji będzie gala Green Changer, podczas której wyróżnione zostaną osoby, instytucje i projekty szczególnie zaangażowane w działania na rzecz klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Nagrody Green Changer honorują inicjatywy inspirujące do realnych zmian i wyznaczające kierunki odpowiedzialnej transformacji.

Szczegóły wydarzenia, agenda i rejestracja dostępne są na stronie: precop.pl

