Opinia partnera: Lidl Polska

Raportowanie ESG wpisuje się w nasze działania, ponieważ już wcześniej korzystaliśmy ze standardów GRI i CDP. Obecnie raportujemy w standardzie GRI. Nasz wpływ badamy we wszystkich trzech zakresach. Posiadamy prężnie działający, międzydziałowy zespół CSR, który monitoruje aż 651 pogłębionych wskaźników KPI związanych z CSR. Widzimy, jak wzrasta świadomość wśród naszych pracowników, którzy, podobnie jak my, chcą rozwiązywać problemy i zabezpieczać przyszłość planety dla kolejnych pokoleń.

Na polskim rynku posiadamy najwięcej polityk zakupowych skoncentrowanych na ochronie surowców krytycznych, takich jak kawa, kakao czy celuloza. W obszarze łańcucha dostaw każdy nasz dostawca produktów spożywczych, oprócz umowy ramowej, musi podpisać „Kodeks postępowania” (Code of Conduct), zobowiązując się do przestrzegania praw człowieka, zasad etyki w biznesie oraz standardów ochrony środowiska. Prowadzimy aktywny dialog z naszymi partnerami handlowymi, aby wspierać ich w działaniach prośrodowiskowych, ochronie bioróżnorodności, klimatu i zmniejszaniu emisyjności.

Naszą strategią, mającą na celu skrócenie łańcuchów, jest pozyskiwanie wszystkich możliwych produktów od polskich dostawców, co jest nie tylko racjonalne, ale także efektywne ekologicznie. W przypadku produktów, których nie można wytworzyć w Polsce, intensywnie współdziałamy z podmiotem certyfikującym GlobalG.A.P., m.in. w ramach inicjatywy GlobalG.A.P. Biodiversity, gdzie współpracujące gospodarstwa przeznaczają do 10 proc. swojego terenu na zwiększanie bioróżnorodności.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo pracochłonne są procesy opomiarowania dla małych i średnich polskich przedsiębiorców. Są oni świadomi wyzwań związanych ze zmianami klimatu i chcą się rozwijać. Naszym zdaniem, bardzo ważną rolę odgrywa tu edukacja. Pracujemy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Fundacja WWF Polska, by pomagać przedsiębiorcom zmniejszać ślad węglowy i wzmacniać bioróżnorodność, dostarczając narzędzia i pokazując przykłady. Stawiamy na inspirację, edukację, wspólny wysiłek i dobrą współpracę z korzyścią dla wszystkich. Kluczowym sojusznikiem biznesu w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na przyszłość jest również nauka.

Jednocześnie uważamy, że kluczowe dla rozwoju biznesu jest zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa, a także jasnych wytycznych i reguł, tak aby możliwe było efektywne zarządzanie zasobami. Jest to niezbędne do tego, aby biznes mógł rozwijać się we właściwym kierunku.

Wierzę, że biznes powinien służyć przede wszystkim człowiekowi i dobru społecznemu. Natura to niesamowity zasób i wielka wartość. Inwestowanie w ochronę bioróżnorodności może dawać realną przewagę konkurencyjną, choć efekty stają się widoczne w dłuższej perspektywie.

Mając na uwadze wszystkie powyższe aspekty odpowiedzialności klimatycznej i społecznej, uważamy, że obok naszego wkładu w ochronę klimatu i bioróżnorodności, priorytetem na najbliższe lata powinny być edukacja i jakościowe prawo.

