Agenda wydarzenia, które odbędzie się w październiku w Katowicach, obejmuje sprawiedliwą transformację, zielone finanse i inwestycje, rolę samorządów, innowacje technologiczne, sztuczną inteligencję w analizie ryzyk klimatycznych, a także edukację i zdrowie publiczne w kontekście kryzysu klimatycznego.

W programie znajdzie się ponad 30 sesji merytorycznych i dyskusje z udziałem prawie 150 ekspertów. W Katowicach wystąpią m.in. Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, główny konserwator przyrody, Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019–2021, Niclas Svenningsen, menedżer UNFCCC, i Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Organizatorem wydarzenia jest United Nations Global Compact Network Poland, polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– PRECOP to przestrzeń, w której administracja, biznes, nauka i organizacje międzynarodowe mogą wspólnie pracować nad praktycznymi rekomendacjami dla polityki klimatycznej. Naszym celem jest przejście od globalnych deklaracji do konkretnych działań – podkreśla Kamil Wyszkowski.

Podczas wydarzenia towarzyszącego PRECOP 2025, gali Green Changer, nagrodzeni zostaną liderzy transformacji i projekty wyznaczające kierunki zmian.

PRECOP 2025 odbędzie się 1–2 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Szczegóły konferencji, agenda i rejestracja dostępne są na stronie precop.pl

