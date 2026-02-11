Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zarzuty wobec grupy Ostatniego Pokolenia w Niemczech?

Jakie działania aktywistyczne prowadziła grupa Ostatnie Pokolenie?

Dlaczego działania Ostatniego Pokolenia budzą kontrowersje wśród niemieckich władz?

Sąd Okręgowy w Poczdamie oficjalnie wszczął postępowanie przeciwko aktywistom nieistniejącej już grupy klimatycznej Letzte Generation (Ostatnie Pokolenie) – informuje „Die Tageszeitung”. Organizacja ta z końcem 2024 r. zakończyła swoją działalność, dając początek dwóm nowym inicjatywom: Neue Generation oraz Widerstandskollektiv. Z pisma sądowego, do którego dotarła redakcja niemieckiego dziennika, wynika, że pięć osób, które działały w ramach grupy, zostało oskarżonych o przynależność do organizacji przestępczej.

Ostatnie Pokolenie to organizacja przestępcza? Proces w Niemczech

To pierwszy w Niemczech przypadek, w którym zarzut z paragrafu 129 kodeksu karnego zastosowany zostanie wobec aktywistów klimatycznych i trafi przed sąd. Prokuratury we Flensburgu i Monachium wniosły podobne akty oskarżenia, jednak sprawy te nie weszły jeszcze w fazę procesu sądowego.

Paragraf, o którym mowa, został stworzony z myślą o umożliwieniu władzom kraju wczesnej interwencji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, w tym struktur o charakterze mafijnym. To podstawowe narzędzie walki z tego typu organizacjami – umożliwia ono policji między innymi stosowanie środków inwigilacyjnych już na wczesnym etapie postępowania.