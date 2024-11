Ostatnie Pokolenie zapowiada stałą blokadę Wisłostrady. "Rząd Tuska napędza kryzys"

Czytaj więcej Aktywiści Protest „Ostatniego Pokolenia” w podtopionej Warszawie. „To dopiero początek” Aktywiści klimatyczni z ruchu „Ostatnie Pokolenie” zorganizowali protest na zalanej przez ulewne deszcze trasie S8 w Warszawie. „Skutki kryzysu klimatycznego niszczą nasze miasta. Okazały się bardziej radykalne niż jakiekolwiek działania Ostatniego Pokolenia" - podkreślali.

Czego żądają aktywiści Ostatniego Pokolenia?

Ostatnie Pokolenie jest zdania, że rząd Donalda Tuska – po roku od przejęcia władzy – "wciąż napędza kryzys klimatyczny”. "Komu służy nasz rząd, który od roku u władzy obstaje przy wydaniu 294 miliardów na niepotrzebną i megaemisyjną rozbudowę ekspresówek i autostrad?" – pytają aktywiści. Zdaniem działaczy pierwszym krokiem, by natychmiast zacząć hamować emisje i zdjąć koszty transformacji z barków zwykłych ludzi, jest przekierowanie tych pieniędzy na transport publiczny. „Alternatywą jest całkowita zapaść klimatu – rozpad systemów podtrzymujących życie na ziemi, milionowe migracje, upadek gospodarek i struktur społecznych. Już na zawsze. Nie możemy biernie się przyglądać, jak na naszych oczach rozwija się największa zbrodnia naszych czasów” – czytamy.

Ostatnie Pokolenie wzywa premiera Donalda Tuska do "wyjścia przed kamery i wystosowania publicznego oświadczenia, zobowiązującego do realizacji postulatów". O jakie postulaty chodzi? Grupa żąda przekazania 100 proc. pieniędzy z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalny transport publiczny oraz wprowadzenia jednego biletu – kosztującego 50 złotych miesięcznie – na transport regionalny w całym kraju.

Grupa Ostatnie Pokolenie. To nie pierwsze protesty aktywistów w Warszawie

Ostatnie Pokolenie to międzynarodowy ruch zrzeszający aktywistów klimatycznych z różnych krajów, którzy alarmują, że zmiany klimatyczne są tak zaawansowane, iż stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Grupa od dłuższego czasu niemal codziennie demonstruje potrzebę radykalnych zmian wobec postępującego kryzysu.

Na początku marca 2024 roku aktywistki Ostatniego Pokolenia oblały farbą warszawską Syrenkę. Miał być to protest między innymi przeciwko bierności polityków wobec zmian klimatu. W kwietniu, podczas koncertu jubileuszowego w Filharmonii Narodowej, na scenę wdarły się zaś dwie kobiety należące do tej organizacji. To z kolei miał być sygnał dla rządu, by poważnie traktował kwestie zdrowia i bezpieczeństwa obywateli w czasach kryzysu klimatycznego.