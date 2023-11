Szokujące okrucieństwo na fermach ryb w Polsce. Śledztwo ekologów

Podsumowanie śledztwa przywołuje jasne dowody naukowe na to, że ryby to zwierzęta czujące: zdolne do odczuwania bólu i cierpienia, podobnie jak inne gatunki zwierząt. Ryby są inteligentne i wrażliwe, eksplorują swoje otoczenie, podróżują, nawiązują relacje społeczne, polują i bawią się. Niektóre gatunki troszczą się o swoje młode i potrafią posługiwać się narzędziami podobnie jak ludzie.

- Pstrągi to inteligentne i czujące zwierzęta. Tymczasem hodowane są w sposób przemysłowy na podwodnych fermach, a następnie zabijane w tak okrutny sposób, że byłoby to nielegalne w przypadku np. świń. Śledczy byli świadkami wstrząsających praktyk i niedopuszczalne jest zatem pozwalanie na dalsze stosowanie tak barbarzyńskich metod hodowli i uboju - wskazuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Fundacji Compassion in World Farming Polska,

Jak dodaje konieczne jest wprowadzenie wymogów prawnych dotyczących hodowli, transportu i uboju nie tylko pstrągów, ale – w szerszym kontekście – różnych gatunków ryb z równoległymi wymogami dotyczącymi importowanych zwierząt wodnych z krajów spoza UE.

- Ponadto powinniśmy wspierać szczegółowego badania nowych gatunków proponowanych do akwakultury przed rozpoczęciem hodowli komercyjnej i wymagać od branży wcześniejszego ustalenia, czy potrzeby danych zwierząt w zakresie dobrostanu mogą być spełnione w niewoli oraz czy taka hodowla nie wiązałaby się z negatywnym wpływem na środowisko naturalne. I wreszcie powinniśmy ograniczać spożycie ryb mięsożernych, których pozyskiwanie jest po prostu niezrównoważone - podkreśla Szadkowska.

Każdego roku w podobnych hodowlach w całej UE hoduje się nawet do 1,2 miliarda ryb różnych gatunków, przy czym pstrąg jest najczęściej hodowaną rybą w naszym regionie. Pomimo rosnącej świadomości na temat odczuwania przez ryby i wynikającej z tego konieczności poprawy standardów dobrostanu, krytyczna luka w prawodawstwie UE, a także w innych częściach świata, pozostawia ryby bez należytej ochrony i jak podają inne organizacje z Europy: podobne warunki panują na fermach różnych ryb w całej Unii Europejskiej.

W 2020 r. Komisja Europejska zobowiązała się do zmiany przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt - w tym dotyczących transportu i uboju - w celu dostosowania ich do najnowszych danych naukowych dotyczących zdolności zwierząt do odczuwania. Pomimo tych obietnic, Komisja nie opublikowała wciąż propozycji nowych wniosków legislacyjnych. Ulepszone, nowe prawodawstwo oznaczałoby, że wszystkie fermy w całej UE musiałyby podnieść swoje minimalne standardy i zapewnić, że dobrostan ryb będzie zawsze traktowany priorytetowo.