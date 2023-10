Wielka inwestycja w szlak wodny. Te ptaki mogą zniknąć z Polski

- Integralność obszarów Natura 2000 w Polsce jest istotnie zagrożona - mówi Marek Elas, koordynator kampanii przyrodniczych w OTOP.

- Budowa stopnia wodnego we Włocławku doprowadziła do wyginięcia w Wiśle łososia atlantyckiego. Dalsze inwestycje w drogę wodną E40 mogą doprowadzić do wyginięcia sieweczki obrożnej i rybitwy białoczelnej. Gatunki te mogę nie poradzić sobie ze stratą kolejnych siedlisk lęgowych - dodaje Elas.

Wpływ na siedliska

Budowa drogi wodnej E40 spowoduje nieodwracalne zmiany w siedliskach chronionych zwierząt oraz roślin. Są to siedliska okresowo lub stale podmokłe, istniejące dotąd dzięki naturalnemu biegowi rzek oraz rocznym fluktuacjom poziomu wody lub niezabużonym warunkom wodnym. Pod negatywnym wpływem E40 będą co najmniej 53 obszary Natura 2000, a w ich granicach 17 typów siedlisk, m.in rzeki, torfowiska, podmokłe łąki i starorzecza. Na tym terenie stwierdzono 29 gatunków zwierząt (poza ptakami) będącymi szczególnie chronionymi w Europie. Regulacja rzek w obrębie planowanej inwestycji oznacza osuszenie chronionych siedlisk i dewastacje całego ich ekosystemu.

Stopień wodny w Siarzewie

Najbardziej zaawansowane prace dotyczą budowy stopnia wodnego Siarzewo, który ma być zlokalizowany 30 km w dół rzeki od istniejącego stopnia wodnego Włocławek. Ma to być drugi z serii stopni wodnych tworzących tzw. kaskadę dolnej Wisły, której koncepcja powstała na początku XX wieku, a powrócono do niej w latach 50., m.in budując w latach 1962–1969 SW Włocławek.

- Decyzja środowiskowa na budowę stopnia wodnego Siarzewo została wydana w 2017 roku. Już prawie 5 i pół roku odwołania organizacji społecznych od tej decyzji czekają na rozpatrzenie. Mimo to, procedury zmierzające do finalizacji budowy są w toku, a inwestor angażuje środki publiczne w przedsięwzięcia związane z inwestycją. Co więcej, inwestycja ta miałaby być zrealizowana w trybie “zaprojektuj i buduj", co budzi obawy, że w przypadku odstąpienia od realizacji konieczne będzie wypłacenie przez skarb państwa wielomilionowych odszkodowań - mówi Justyna Choroś, liderka zespołu zmian systemowych i rzecznictwa w OTOP.

Pierwotnie koszt stopnia wodnego Siarzewo szacowano w przybliżeniu na 2 mld zł, a płatnikami miały być zarówno budżet państwa, jak i firma energetyczna Energa. Liczono także na możliwość dofinansowania inwestycji ze środków unijnych. W 2023 roku szacowany koszt inwestycji wzrósł do 7,5 mld i ma być sfinansowany w całości z budżetu państwa. Planowany stopień wodny w Siarzewie znalazł się już w wielu dokumentach planistycznych i rozpoczęcie jego budowy stanowi obecnie realne zagrożenie ekologiczne.