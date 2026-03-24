Konsumpcja wody w Zjednoczonych Emiratach Arabskich należy do najwyższych na świecie
„Mieszkańcy Dubaju i reszty Zjednoczonych Emiratów Arabskich konsumują więcej wody i elektryczności oraz wytwarzają więcej odpadów per capita niż ktokolwiek inny na planecie” – pisał w książce „Dubai. The Story of the World's Fastest City” Jim Krane, pracujący przed laty jako korespondent agencji AP na Półwyspie Arabskim. „Szczególnie uwagę zwraca zużycie wody: w Emiratach konsumpcja sięga 145 galonów (ok. 550 litrów) dziennie na osobę i jest najwyższa na świecie, przebijając USA z 128 galonami i Kanadę z 112 galonami dziennie na osobę” – wyliczał.
„Przy czym te kraje mają zasoby wody. Zasoby Emiratów należą do najniższych na świecie, dlatego np. w nieodległej Jordanii zużycie wody sięga 22 galonów (nieco ponad 83 litry) wody dziennie na osobę” – dodawał Krane. 80 proc. wody w Dubaju pochodzi z odsalania wody morskiej, na dodatek w najbardziej szkodliwej formule: wygotowywania pobranej z wód Zatoki Perskiej wody i oddzielania odsolonej pary. Proces ten uchodzi za wyjątkowo szkodliwy dla środowiska – po pierwsze, wiąże się ze zużyciem dużych ilości energii (czytaj: spalaniem paliw kopalnych w instalacjach odsalających); po drugie – solanka odseparowana w procesie była z powrotem wyrzucana do Zatoki Perskiej, co podnosiło jej zasolenie.
Drogę do wykorzystania wody morskiej torowała państwom regionu ropa. Co prawda, pierwsza instalacja w Arabii Saudyjskiej powstała za sprawą holenderskich inżynierów ok. 1907 r., ale dopiero w latach 50. XX wieku technologia desalinacji zaczęła być stosowana na szerszą skalę. Szlaki przecierał Kuwejt, który zaczął się rozwijać w szybkim tempie jako jedno z pierwszych państw regionu, w latach 70. doganiały go Bahrajn, Oman i niektóre z Emiratów.
Dzisiaj Kuwejt czerpie blisko 90 proc. konsumowanej wody z morza, a Arabia Saudyjska – 70 proc. Istotna różnica jest taka, że drugi z tych krajów może korzystać jeszcze w tym celu z wód Morza Czerwonego (choć w mniejszym stopniu).
Ostatnie miesiące upłynęły w rytm alarmów o początku rywalizacji o rzadkie metale i surowce, ale w tle narasta znacznie poważniejszy kryzys: już dz...
Według Global Water Intelligence, firmy koncentrującej się na tym, jak świat zarządza swoimi zasobami wodnymi, w regionie Zatoki Perskiej znajduje się obecnie (na koniec 2023 r. – red.) 1668 zakładów odsalania wody morskiej, z których przynajmniej połowa korzysta wyłącznie z wód Zatoki Perskiej. Mają one teoretycznie moce przerobowe na poziomie 67 mln m sześc. dziennie, co oznacza, że że w tej części świata skoncentrowane jest 45 proc. wszystkich globalnych mocy tego typu (internetowy serwis The Conversation ocenia z kolei, że w regionie skoncentrowanych jest 60 proc. globalnych mocy, które odpowiadają za produkcję 30 proc. globalnych zasobów odsolonej wody). Według GWI instalacje realnie przetwarzają około 46 mln m sześc. wody z Zatoki dziennie.
Największe instalacje skoncentrowane są tam, gdzie rozwój w ostatnich dekadach był najszybszy: tu podręcznikowym przykładem mógłby być Dubaj, gdzie odsalanie stało się standardową praktyką w latach 90., kiedy emirat ten zaczął stawać się popularnym miejscem lokowania inwestycji i wyjazdów turystycznych. Odsalanie było konsekwencją uprzedniego boomu surowcowego, ale i torowało drogę do kolejnych fal gospodarczego rozwoju – nieruchomościowej czy turystycznej. Koncentracja mocy desalinacyjnych jest wyraźnie niższa tam, gdzie minione dekady nie stały pod znakiem kryzysu gospodarczego lub stagnacji: w Iranie, Iraku, a także w zyskującym ostatnio turystyczną popularność Omanie.
Każdy cios w wojnie w tej części świata jest uderzeniem o potencjalnych wielkich konsekwencjach humanitarnych (pierwsze uderzenia zostały zresztą już wymienione, gdyż Iran – w odpowiedzi na uszkodzenie, celowe lub nie, części swoich instalacji odpowiedział atakiem na zakłady odsalania w Bahrajnie). Global Water Intelligence szacuje, że ponad połowa zakładów w regionie pracuje na potrzeby zapewnienia wody mieszkańcom, a mniej więcej jedna trzecia – na potrzeby lokalnego przemysłu. W pozostałej części wyróżniają się też cele związane z turystyką oraz wojskowością.
Iran zagroził rozszerzeniem działań odwetowych na obiekty rekreacyjne i turystyczne na świecie. Rzecznik irańskich sił zbrojnych generał Abolfazl S...
Z militarnego punktu widzenia eskalacja konfliktu i uderzenie w instalacje odsalania mogłoby być atrakcyjnym scenariuszem: dałoby natychmiastowy piorunujący efekt, zarówno dla przemysłu, jak i mieszkańców zaatakowanego kraju – jednocześnie bez wielkich strat cywilnych. Jak szacuje brytyjski dziennik „The Guardian”, większość państw Zatoki ma rezerwy wody pitnej, ale wystarczą one w większości przypadków na nie więcej niż tydzień. Atak na instalacje zmuszałby zaatakowanego do wstrzymania pracy w przemyśle, racjonowania wody i prądu, ograniczenia działania usług publicznych, ze służbą zdrowia włącznie, a finalnie – wymuszałby ewakuację lub ucieczkę cywilów.
Dlatego potencjalną eskalację wojny, obejmującą ataki na instalacje służące do desalinacji, powszechnie nazywa się tu wariantem „katastrofalnym”. Przy czym dla każdego gracza w Zatoce – tak Iranu, jak i państw arabskich – jasne jest, że taki atak byłby swoistym scenariuszem nuklearnym, czerwoną linią, której nikt nie chce przekraczać z obawy przed analogicznym odwetem. Nikt zresztą nie zdaje sobie z tego sprawy tak dobrze, jak Irańczycy: ich kraj od wielu lat nękają niedobory wody, szczególnie widoczne w dużych metropoliach, co skłoniło zresztą władze kraju do publicznego rozważania konieczności przeniesienia stolicy kraju z Teheranu w inne miejsce. To może być ten czynnik, który wciąż trzyma wszystkie zaangażowane w wojnę kraje – z Iranem, USA i Izraelem na czele – w ryzach.
