Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki przyczyniają się do wystąpienia nietypowej suszy w USA?

Jak susza w USA wpływa na gospodarkę, rolnictwo i zasoby wodne?

Które regiony w USA są najbardziej dotknięte suszą i dlaczego?

Jakie są potencjalne skutki suszy dla sezonu pożarowego w Stanach Zjednoczonych?

Dlaczego zjawisko La Niña i ciepłe wody Pacyfiku mają znaczenie w kontekście aktualnej suszy?

Jakie prognozy dotyczące opadów mogą wpłynąć na sytuację suszową w najbliższych miesiącach?

Styczeń w Stanach Zjednoczonych zwykle kojarzy się z mrozem, śniegiem i krótkimi dniami. W 2026 r. sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej – ponad dwie trzecie terytorium kraju zmaga się bowiem z nietypową suszą, rozciągającą się od północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku aż po Wschodnie Wybrzeże. Zjawisko to dotyka wszystkich stanów z wyjątkiem Kalifornii. Eksperci podkreślają, że dane meteorologiczne wskazują, iż okres od lipca okazał się najsuchszym w skali kraju od 2012 2012 r.. Jak tłumaczą, susze rozwijają się powoli i równie wolno ustępują, a obecna sytuacja – zanim nastąpi poprawa – może ulec pogorszeniu.

Reklama Reklama

Brak śniegu i wysokie temperatury. Zimowa susza w USA

Na zachodzie kraju suszy towarzyszą wyjątkowo niskie opady śniegu oraz nienaturalnie wysokie temperatury. W stanach takich jak Utah, Wyoming czy Kolorado są one o blisko 10 stopni wyższe od średniej. „To szczególnie niepokojące dlatego, że zimowy śnieg tworzy tam pokrywę śnieżną, która wiosną zasila zasoby wodne i ogranicza ryzyko pożarów lasów” – wskazują badacze.

Scott Fitzwilliams – były szef White River National Forest w Kolorado, jednego z największych i najczęściej odwiedzanych obszarów ochrony przyrody w USA – zwraca uwagę na skutki gospodarcze obecnych warunków pogodowych. „Narciarze stają się drażliwi, gdy nie mają świeżego puchu” – mówi, podkreślając, że w stanie Kolorado znajdują się bardzo popularne wśród turystów ośrodki narciarskie, Vail i Aspen. „Słabe warunki mogą uderzyć w branżę turystyczną i powiązane z nią biznesy” – zaznacza.