Jak podaje brytyjski dziennik „The Guardian”, naukowcy apelują do firm, by zrezygnowały z produkcji przedmiotów z jaskrawo kolorowego plastiku. Ich badania wskazują bowiem, że czerwony, niebieski i zielony plastik rozkłada się szybciej na mikroplastik, niż ten o stonowanych kolorach. To niezwykle ważne – odpady plastikowe stanowią bowiem obecnie jedno z największych współczesnych wyzwań środowiskowych.

Badanie: Kolorowy plastik bardziej szkodliwy

Badanie naukowców z Uniwersytetu w Leicester wskazuje, że ​​czerwony, niebieski i zielony plastik jest bardziej szkodliwy niż ten, który ma mniej jaskrawe kolory. Eksperci wykazali, że podczas gdy ten w kolorze czarnym, białym i srebrnym pozostawał niezmieniony przez trzyletni okres badań, ten kolorowy stawał się bardziej kruchy. Wskazuje to więc, że plastik o tej samej kompozycji degraduje się w różnym tempie w zależności od koloru.

Jak doszli do tego naukowcy? Eksperci sprawdzili, jakie zmiany zaszły w kolorowych nakrętkach od butelek pozostawionych na powietrzu przez trzy lata. Umieszczone zostały one na dachu uniwersytetu. „Próbki pozostawione na dachu w Leicester i te zebrane na wietrznej plaży na południowym krańcu Afryki wykazują podobne wyniki” – wskazuje dr Sarah Key, która kierowała projektem. „Eksperymenty pokazały, że nawet w stosunkowo chłodnym i pochmurnym środowisku w ciągu zaledwie trzech lat można zaobserwować ogromne różnice w powstawaniu mikroplastiku” – dodała.

Z badania wynika, że podczas gdy czarne, białe i srebrne barwniki chronią plastik przed szkodliwym promieniowaniem UV, inne pigmenty tego nie robią. Dzieje się tak dlatego, że promieniowanie UV zmienia strukturę polimerową plastiku, sprawiając, że jest on bardziej kruchy, a co za tym idzie – także bardziej podatny na fragmentację.